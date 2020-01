Mitarbeiter vom Ordnungsamt kontrollieren jedes Haus in der Evakuierungszone vor der möglichen Entschärfung im Dortmunder Klinikviertel. Bis 8 Uhr am Sonntagmorgen müssen alle betroffenen Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben.

Dortmund. Im Dortmunder Klinikviertel werden mehrere Bomben im Boden vermutet, am Sonntag sollen sie entschärft werden. Tausende Anwohner sind betroffen.

Bomben-Verdacht in Dortmund: 14.000 Anwohner betroffen

Dortmund steht vor einer riesigen Evakuierungs-Aktion. Weil im Klinikviertel möglicherweise mehrere Weltkriegsbomben liegen, müssen am Sonntag (12. Januar 2020) 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch die beiden Krankenhäuser in der Innenstadt, das Klinikum Dortmund und das Johannes-Hospital, sind betroffen. Zudem liegen mehrere Seniorenheime in der Evakuierungszone. Im Newsblog berichten wir laufend über die Ereignisse in Dortmund.

Die Lage am Donnerstag

Bomben-Verdacht in Dortmund: Diese Straßen sind betroffen

11.40 Uhr: Die Evakuierung von 14.000 Anwohnern ist auch für die Rettungskräfte eine riesige Herausforderung. Die Stadt Dortmund hat deshalb in umliegenden Städten um Hilfe gebeten - unter anderem in Gladbeck.

10.00 Uhr: Es sind nicht die ersten Blindgänger, die im Ruhrgebiet gefunden werden, und es werden auch nicht die letzten sein. Hier haben wir Hintergrund-Material für Sie zusammengestellt:

9.30 Uhr: Diese Karte der Stadt Dortmund zeigt das Gebiet, das von der Evakuierung betroffen ist:

Die Karte der Innenstadt von Dortmund zeigt die Evakuierungszone für die möglichen Bombenentschärfungen im Klinikviertel am 12. Januar 2020. Foto: Stadt Dortmund

Wer keine Möglichkeit hat, während der Evakuierung bei Verwandten oder Bekannten unter zu kommen oder keines der kostenfreien Freizeitangebote nutzen möchte, kann während der Evakuierung im Schulzentrum Scharnhorst am Mackenrothweg als Betreuungsstelle eingerichtet.

Aus dem Klinikviertel fahren Busse Anwohner zur Stadtbahn-Haltestelle Reinoldikirche, von dort geht es dann weiter mit der U-Bahn zur Betreuungsstelle. Das sind die Haltestellen der Sonderbusse:

Lange Straße/Möllerstraße

Kampstraße/Wallstraße

Hiltropwall/Luisenstraße

Hohe Straße/Gutenbergstraße

Lindemannstraße/Neuer Graben

9.00 Uhr: Der Plan für die Evakuierung von 14.000 Anwohnern in Dortmund steht bereits: Die Anwohner wurden bereits in den vergangenen Tagen vom Ordnungsamt darüber informiert, dass sie ihre Wohnungen verlassen sollen. Die Stadt appelliert an die Bewohner sich auch gegebenfalls auf eine Nacht außerhalb der eigenen Wohnung einzurichten, wenn die Entschärfung länger dauern sollte. Das heißt: Sie sollten notwendige Medikamente, Baby- und Spezialnahrung oder Dinge des besonderen Bedarfs mitnehmen.

Vor dem Verlassen der Wohnung auch alle elektrischen Geräte wie Herd, Kaffeemaschine, Waschmaschine etc. ausgeschaltet, alle Wasserhähne abgedreht und sämtliche Fenster sowie die Haus-/Wohnungstür geschlossen sein.

Auch Haustiere müssen ausreichend versorgt sein oder mitgenommen werden. In die Evakuierungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst dürfen ausschließlich Kleintiere (Hunde & Katzen - keine Reptilien, keine Spinnen etc.) mitgebracht werden.

