Neue Dortmunder Brauerei – Hier gibt's das Borussia-Bier

Endlich wieder Borussia-Bier in Dortmund! Oliver Jäger lässt die "neue alte Marke" wieder aufleben. Im Hintergrund der ehemalige "Wildschütz" in der Nordstadt.

Dortmund. Eine wohlbekannte Marke wird neu aufgelegt: Es gibt wieder eine Borussia-Brauerei in Dortmund. Der erste Sud geht stark limitiert in den Verkauf.

Es gibt endlich wieder Borussia-Bier in Dortmund! Oliver Jäger (31) will die alte Marke, einst Namensgeberin des BVB, wieder aufleben lassen. Anfang 2023 kommt das neue Dortmunder Export "Borsigplatz-Style" in den Verkauf. Auch Pils soll dazukommen. Die Verkaufsstellen werden noch geheimgehalten. "Einfach immer bei Insta gucken", meint rät Jäger.

Aber vorerst müssen Dortmunder Craftbeer-Fans mit einer kleinen Charge zufrieden sein: Die "Erlkönigin" (wie bei neuen Automodellen kommt das finale Design erst später) gibt's nur in stark limitierter Auflage. Am Freitag vor Heiligabend geht es an der Bude 116einhalb an der Saarlandstraße über den Tisch – on Tab von 16 bis 22 Uhr, als Dose zum Mitnehmen von 21 bis 22 Uhr.

"Wir können aber nicht versprechen, dass alle die gewünschte Menge bekommen", warnt Oliver Jäger. Vom "Erlkönigin"-Sud seien nur 85 Hektoliter gebraut worden. Wenn weg, dann weg. Außerdem sei noch unklar, ob es beim aktuellen Braurezept des Dortmunder Bier-Sommeliers Christian „Brauwolf“ Wolf bleibe, sagt Jäger: "Wir gucken mal, wie es angenommen wird. Aber uns schmeckt's gut!"

"Borussia-Bier" wird (erstmal) bei Brewdog Berlin gebraut

Dass das neue alte Borussia-Bier auch den Geschmack der Dortmunder Bier-Gemeinschaft trifft – daran dürfte Oliver Jäger kaum zweifeln: Er ist voller Leidenschaft für das Start-Up. Sonst hätte er kaum seinen Job an den Nagel gehängt, um sich als Geschäftsführer vollzeit um die Brauerei zu kümmern. "Das Projekt braucht jemanden, der voll und ganz dahintersteht und Borussia-Bier in Dortmund vorantreiben will", sagt er.

Oliver Jäger mit den "Erlköniginnen": Das finale Design kommt erst 2023. Der erste Sud ist stark limitiert. Foto: Katrin Figge

Eine eigene Brauerei in Dortmund sei natürlich ein Ziel, aber das liege noch in weiter Ferne, visioniert Oliver Jäger. Vorerst wird Borussia bei Brewdog in Berlin gebraut. Weit weg, aber naheliegend: Der Geschäftsführer habe in Dortmund seinen Braumeister gemacht. Borussia-Bier sei also seine Herzensangelegenheit.

Dortmunder Borussia-Bier: Büro im "Wildschütz" am Borsigplatz

Ideengeber für die Neugründung der Borussia-Brauerei war Oliver Jäger allerdings nicht. Die Markenrechte hat sich Jan-Henrik Gruszecki gesichert. Gruszecki ist nicht nur Hardcore-BVB-Fan mit Ultra-Vergangenheit – er ist auch Macher der BVB-Doku "Am Borsigplatz geboren" über die Gründungsjahre des Ballspielvereins. Bei seinen Recherchen zum Film hatte er zufällig entdeckt, dass die Markenrechte nicht vergeben waren. Da musste er einfach zuschlagen.

Und hier schließt sich der Kreis: Gruszecki kaufte vor ein paar Jahren bei einer Zwangsversteigerung das Gründerzeit-Haus Oesterholzstraße 60 in der Dortmunder Nordstadt, in der jetzt auch das Brauerei-Büro liegt. In diesem Gebäude unweit des Borsigplatzes lag die Gaststätte "Wildschütz" – in der sich 1909 der BVB gründete. Der Name "Borussia" kam den trotzigen Pöhlern um Franz Jacobi sehr spontan: beim Blick auf ein Werbeschild der Borussia-Brauerei.

Schon das war großer Zufall, zumal die Dortmunder Brauerei mit dem heute so bekannten Namen damals längst pleite war. Das kann doch für die Neuauflage des Borussia-Biers nur Gutes heißen!

