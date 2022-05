Brand Dortmund: 19-Jährige bei Verpuffung schwer verletzt

Brand in Dortmund: Eine 19-Jährige ist am Freitagabend schwer verletzt worden.

Dortmund. Bei einem Brand in Dortmund ist eine 19-Jährige schwer verletzt worden. Zudem fanden die Ermittler in der Wohnung sechs verbrannte Katzen.

Eine 19 Jahre alte Frau hat bei einer Verpuffung im Dortmunder Stadtteil Wickede Verbrennungen am gesamten Körper erlitten. Zudem fanden Einsatzkräfte nach dem Brand am Freitagabend in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sechs verbrannte Katzen, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es zu der Verpuffung gekommen war, blieb zunächst unklar.

Brand in Dortmund: 19-Jährige bewusstlos vor der Wohnungstür

Die Rettungskräfte fanden die 19-Jährige bewusstlos vor der Wohnungstür und brachten sie in eine Spezialklinik für Brandverletzte. Auch die Mutter der jungen Frau kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Im zweiten Stock des Hauses befanden sich noch drei weitere Menschen in ihrer Wohnung, die von einem Notfallseelsorger betreut wurden. (dpa)

