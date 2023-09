Brand in Dortmund: Feuerwehr kämpft gegen den Rauch

Feuer in Dortmund-Lütgendortmund: Am Frohnauer Weg brennt ein Haus.

Dortmund. Im Frohnauer Weg in Dortmund ist ein Haus in Brand geraten. Die Rauchsäule ist aus der Entfernung sichtbar, die Feuerwehr vor Ort.

Feuer in Dortmund-Lütgendortmund am Frohnauer Weg: Am Freitagabend ist hier ein Haus mit Flachdach in Brand geraten. Der Rauch war zeitweise in den umliegenden Straßen sichtbar.

Feuer in Dortmund-Lütgendortmund: Am Frohnauer Weg brennt ein Haus. Foto: Mauermann / news4 Video-Line TV

Feuer in Dortmund: Löscharbeiten laufen

"Wir können den Einsatz bestätigen", teilte die Feuerwehr Dortmund auf Nachfrage mit. Derzeit seien Kräfte vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.

