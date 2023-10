Noch ein Brand in der Dortmunder Schillerstraße, aber nicht der letzte: In der Nacht zu Montag brannte es (Foto) – und Montagmorgen schon wieder.

Schon sieben Brände Brandserie in Dortmund geht weiter: Vier Feuer an drei Tagen

Dortmund. Nach sieben Bränden wachsen die Sorgen der Anwohner: Geht in Dortmund ein Feuerteufel um? Am Wochenende brannte es gleich viermal.

Erst brannte es dreimal in drei Monaten – jetzt viermal in drei Tagen: Die Schillerstraße in der Dortmunder Nordstadt ist von einer Brandserie getroffen. Die Polizei ermittelt und sucht Hinweise auf die Täterinnen oder Täter. Die Chonologie dieses Wochenendes:

Am Freitag brannte es ums Eck an der Schützenstraße . Wie schon in der Schillerstraße brannte eine Abstellkammer im Treppenhaus.

brannte es ums Eck an der . Wie schon in der Schillerstraße brannte eine Abstellkammer im Treppenhaus. Am Sonntag gegen 19.30 Uhr fingen Gegenstände in einem Treppenhaus an der Goethestraße Feuer. Auch dieser Brandort legt ums Eck. Die Anwohner löschten selbst. Die Dortmunder Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

gegen 19.30 Uhr fingen Gegenstände in einem Treppenhaus an der Feuer. Auch dieser Brandort legt ums Eck. Die Anwohner löschten selbst. Die Dortmunder Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Am Sonntag gegen 23.20 Uhr brannte es in der Schillerstraße 26 . Wie schon dreimal zuvor schlugen Flammen aus einer Abstellkammer "halbe Treppe" im Treppenhaus. Zuvor habe es einen Knall gegeben, erklärten Anwohner. Die Feuerwehr rettet per Drehleiter vier Bewohner, die im zweiten Stock von Rauch eingeschlossen waren. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen sich ins Treppenhaus weiterfraßen. Unbewohnbar sei das Haus wegen der giftigen Rauchablagerungen gerade dennoch, heißt es.

gegen 23.20 Uhr brannte es in der . Wie schon dreimal zuvor schlugen Flammen aus einer Abstellkammer "halbe Treppe" im Treppenhaus. Zuvor habe es einen Knall gegeben, erklärten Anwohner. Die Feuerwehr rettet per Drehleiter vier Bewohner, die im zweiten Stock von Rauch eingeschlossen waren. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen sich ins Treppenhaus weiterfraßen. Unbewohnbar sei das Haus wegen der giftigen Rauchablagerungen gerade dennoch, heißt es. Am Montag gegen 9 Uhr brannte es in der Schillerstraße 8 – allerdings im Keller. Zwei Räume waren betroffen, erklärt die Feuerwehr. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, was genau brannte sei noch unklar. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner durchs verrauchte Treppenhaus.

gegen 9 Uhr brannte es in der – allerdings im Keller. Zwei Räume waren betroffen, erklärt die Feuerwehr. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, was genau brannte sei noch unklar. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner durchs verrauchte Treppenhaus. Zuvor hatte es schon dreimal gebrannt. Im Juli brannte in der Schillerstraße 55 eine Dachwohnung aus. Auch hier brannte zuerst eine Kammer im Flur. Im September brannten in der Schillerstraße 24 Gegenstände zwischen 2. und 3. Stock. Tage danach brannte vor der Schillerstraße 55 ein Auto aus.

Schon nach den drei Bränden zwischen Juli und September waren viele Anwohnerinnen und Anwohner der Schillerstraße nervös geworden. Auch Sonja (32) und Julian (35) sorgen sich schon länger: "Dass es in so kurzer Zeit dreimal brennt ist schon auffällig", sagte Julian in einem Gespräch mit unserer Zeitung:

"Waren das Unfälle? Oder hat da jemand Spaß am Zündeln?", fragten sich die beiden schon vor zwei Wochen. Jetzt scheinen ihre Sorgen bestätigt. Die Tatausführung" sei in den meisten Fällen ähnlich gewesen, erklärt Gunnar Wortmann von der Dortmunder Polizei. Da liege ein Zusammenhang nahe, sei aber noch nicht bewiesen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Ein spezielles Problem in der Dortmunder Nordstadt: Die Haustüren sind oft nicht geschlossen. "Da sind schnell Leute im Treppenhaus, die man da nicht will", warnt ein Polizeisprecher.

Auch bei den aktuellen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund: 0231/1327441.

