Brandserie in Dortmund geht weiter – Zwei Feuer an einem Tag

Dortmund. Mindestens zwölf Brände seit Juli: In der Dortmunder Nordstadt geht offenbar ein Feuerteufel um. Jetzt brannte es binnen weniger Stunden zweimal.

Die Brandserie in der Dortmunder Nordstadt geht offenbar weiter: Am frühen Dienstagmorgen und am Dienstagmittag brannte es erneut – beidesmal im Keller. Zu beiden Feuern sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ein Zusammenhang zu den Bränden der vergangenen Wochen sei definitiv nicht auszuschließen, heißt es.

Gegen 2.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen brannte es in der Westhoffstraße, rund 200 Meter entfernt von der Schillerstraße. Dort hatte die Brandserie ihren Anfang genommen. Im Keller des Mehrfamilienhauses brannten laut Feuerwehr mehrere Kinderwagen – die Flammen waren aber schnell gelöscht.

Allerdings hatte sich der dichte Rauch schon im Treppenhaus ausgebreitet. Neun Bewohner hatten sich trotzdem durch den Flur ins Freie gerettet. Andere standen an Fenstern und Balkonen, schreibt die Feuerwehr. Eine Frau und ein Kind mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach anderthalb Stunden konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Brandstiftungen im Dortmunder Norden – erst nachts, dann mittags

Aber schon am Dienstagmittag brannte es zum zweiten Mal. Gegen 12 Uhr rückte die Feuerwehr in die Fliederstraße aus. Auch hier sei das Treppenhaus komplett verraucht gewesen, schreibt die Feuerwehr. Wieder brannte es im Keller. Der Rauch war so stark, dass die Einsatzkräfte anfangs einen Wohnungsbrand im 2. Stock vermuteten – weil die Wohnungstür offen stand, drang dort Rauch aus dem Fenster.

Die Feuerwehr rettete zwei Personen per Drehleiter. Einen Bewohner fand die Feuerwehr im Treppenhaus – er kam vorsorglich ins Krankenhaus. DEW schaltete das Haus strom- und gasfrei. Wegen der starken Brandrauch-Rückstände erklärte die Feuerwehr das Haus für unbewohnbar. Den Bewohnern wurden vom Sozialamt Unterkünfte zur Verfügung gestellt.

Polizei Dortmunder ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Zu beiden Bränden ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittelnden prüfen auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Brandstiftungen in den letzten Tagen und Wochen. Seit Juli hat es in der Nordstadt mindestens zwölf Brände gegeben – meist im Gebiet zwischen Münster-, Mallinckrodt- und Schützenstraße. Einmal brannte ein Auto aus, in allen anderen Fällen brannte es in Keller, Treppenhaus oder Abstellkammern.

Polizei und Feuerwehr hatten schon nach den ersten Bränden rund um die Schillerstraße berichtet, dass die Haustüren nicht verschlossen gewesen seien – ein spezielles Problem der Nordstadt, erklärte ein Polizeisprecher.

Auch nach den beiden neuen Bränden sucht die Dortmunder Polizei weiter nach Hinweisen: Wer hat zum Zeitpunkt der Brände verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat sogar Videos rund um diese oder vorangegangene Brände gemacht? Hinweise an den Kriminaldauerdienst: 0231/1327441

