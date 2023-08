Nun haben auch Autos in der Matthias-Grünewald-Straße in der nördlichen Dortmunder Gartenstadt gebrannt. Auch hier vermutet die Polizei Brandstiftung. Bereits vergangene Woche traf es mehrere Wagen auf einem Parkplatz am Dortmunder Zoo (Foto vom Feuerwehreinsatz am Zoo).

Zeugen gesucht Brandstiftung in Dortmund? Erneut stehen Autos in Flammen

Dortmund. Laute Geräusche reißen Anwohner aus dem Schlaf: Drei Autos brennen in der Dortmunder Gartenstadt. Der Sachschaden beträgt cirka 175.000 Euro.

Erst brennen mehrere Nächte hintereinander am Zoo-Parkplatz an der Mergelteichstraße verschiedene Autos, nun hat es drei Wagen an der Matthias-Grünewald-Straße in der nördlichen Dortmunder Gartenstadt getroffen.

In allen Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung. Derzeit sieht sie jedoch keine Verbindung zwischen den Vorfällen am Zoo und denen in der Gartenstadt, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Anwohner der Matthias-Grünewald-Straße hatten in der Nacht zu Mittwoch (30.8.) gegen 0.45 Uhr Polizei und Feuerwehr gerufen. Laute Geräusch hatten sie aufgeschreckt. Nach Angaben der Polizei brannten drei Autos, Modelle unterschiedlicher Hersteller, „in voller Ausdehnung“. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf um die 175.000 Euro.

Brennende Autos in Dortmund: Polizei vermutet Brandstiftung und bittet um Hinweise

Die brennenden Autos standen am Straßenrand - jedoch nicht direkt nebeneinander, sondern in einem gewissen Abstand zueinander, so die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231/132-74 41 zu melden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Autos Feuer gefangen. An vier Abenden in Folge - Samstag bis Dienstag (19. bis 22.8.) - war der Zoo-Parkplatz an der Mergelteichstraße Schauplatz der Brände gewesen. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus, hält sich aber auf Anfrage derzeit noch bedeckt. Dazu wolle man sich in den kommenden Tagen noch einmal äußern.

Feuerwehr in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

(red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund