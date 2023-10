Brandstiftung in Dortmunder Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dortmunder Schützenstraße mussten Einsatzkräfte unter Atemschutz in das Gebäude eindringen. Sie retteten vier Personen über das Treppenhaus.

Dortmund. In einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße hat es gebrannt. Die Feuerwehr rettete vier Bewohner. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße hat am Mittwochabend, 25. Oktober, ein Abstellraum im Hausflur des Gebäudes gebrannt. Feuerwehrkräfte waren ab 22.50 Uhr vor Ort im Einsatz. Sie drangen unter Atemschutz in das Gebäude ein und konnten vier Personen über das Treppenhaus retten. Der Rettungsdienst untersuchte die Personen, ins Krankenhaus musste jedoch niemand.

Die Schützenstraße war für die Löscharbeiten bis um Mitternacht vollständig gesperrt. Anschließend musste laut Feuerwehrbericht umfangreich gelüftet werden. Durch den starken Rauch wurden auch einige Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese vorübergehend nicht mehr bewohnbar waren.

Brandstiftung in Dortmunder Mehrfamilienhaus: Polizei bittet um Hinweise

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen: Wer hat am späten Mittwochabend verdächtige Personen in dem Gebäude oder im Umfeld des Hauses gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441. (red)

Lesen Sie auch zum Thema Brandstiftung in Dortmund:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund