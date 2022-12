Festnahme in Dortmund

Fahndungserfolg Brutaler Raub in Dortmunds Nordstadt – Täter schnell gefasst

Dortmund. Ein Mendener ist an Heiligabend in der Dortmunder Nordstadt überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter liefen der Polizei direkt in die Arme.

Ein junger Mann (21) aus Menden ist an Heiligabend in der nördlichen Dortmunder Innenstadt überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 17.15 Uhr sprachen mehrere Männer den Mendener im Dietrich-Keuning-Park an und fragten, ob er Drogen kaufen wolle.

Wollte er nicht. Als Reaktion auf seine negative Antwort sprühte ihm einer der Männer, ein 30-jähriger Dortmunder, Reizgas ins Gesicht. Anschließend durchsuchte ein zweiter Mann das Opfer und nahm ihm Geld aus der Jackentasche.

Weil sich der überfallene Mendener heftig gegen die Bande wehrte, schlugen seine Angreifer massiv auf ihn ein. Dann flüchteten sie Richtung Bahnhof.

Der junge Mann rief sofort die Polizei. Dank der "verstärkten polizeilichen Präsenz in diesem Bereich", schreibt die Behörde in einer Mitteilung, wurden die Verdächtigen schnell gefasst. Sie versuchten zwar, vor einem Streifenwagen zu flüchten – aber stattdessen liefen sie dem nächsten Streifenteam direkt in die Arme.

Der Dortmunder (30) und ein Rumäne (28) ohne festen Wohnsitz wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

