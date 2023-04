Busfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen parkende Autos

Trümmerfeld am Hörder Bahnhof. Hier hat es einen Unfall mit einem Gelenkbus gegeben.

Dortmund. Nach einem internistischen Notfall prallt ein Linienbus in vier geparkte Fahrzeuge und streift eine Litfaßsäule. Der Unfall geht glimpflich aus.

Vermutlich wegen eines internistischen Notfalls hat der Fahrer eines Linienbusses in Dortmund die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen der Linie 440 prallte danach am Hörder Bahnhof gegen vier geparkte Fahrzeuge, streifte eine Litfaßsäule und überfuhr eine Mülltonne und einen Baum. Zum Unfall mit dem Gelenkbus kam es am Samstag gegen 12.10 Uhr.

In einem der parkenden Autos wurden eine Frau und zwei Kinder leicht verletzt. Ein Fahrgast im Bus konnte laut Polizeiangaben nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Busfahrer wurde ebenfalls behandelt, war aber schon kurz nach dem Vorfall wieder ansprechbar. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Der Einsatz der Polizei dauerte in den Mittagsstunden noch an. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund