BVB gegen PSG: Polizei Dortmund sieht „Hochrisiko-Potential“

Dortmund. Die Polizei stuft das Sicherheitsrisiko beim BVB-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain als potentiell hoch ein. Sie erwartet rund 4000 Gästefans.

Borussia Dortmund empfängt Paris Saint-Germain am Mittwoch, 13. Dezember, in Dortmund. Der BVB hat dabei eine Chance auf den Gruppensieg in der Champions League. Doch wie schon zuletzt das Spiel gegen den AC Mailand, stuft die Polizei auch diese Heim-Partie im Vorfeld als „Spiel mit Hochrisiko-Potential“ ein. Dabei rechnet sie mit rund 4000 Gästefans.

„Es ist kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund sogenannte verfeindete Fanlager sind", sagt Polizeisprecher Christoph Becker der Redaktion auf Nachfrage. Einem Ampelschema folgend, sei das Spiel mit der Farbe rot einzustufen. „Als Polizeibehörden sind wir europaweit mit Fußballszene-kundigen Polizeibeamten vernetzt. So kommen wir zu der Einschätzung eines hohen Risiko-Potentials."

BVB gegen PSG im Jahr 2020: Zahlreiche Fans in Gewahrsam genommen

Im Jahr 2020, als Paris Saint-Germain schon einmal zu Gast in Dortmund war, hatte es 17 „In-Gewahrsam-Nahmen", der Polizei gegeben. Dabei handelte es sich um „Maßnahmen zur Abwehr von Gefahrensituationen", erklärt Becker. „Beispielsweise um eine handfeste Schlägerei mit Körperverletzung zu verhindern, kann eine Person in Gewahrsam genommen werden." Nach ihrer Entlassung, beispielsweise nach Ende des Fußballspiels, habe diese Person - anders als bei einer Festnahme - jedoch mit keinen Konsequenzen zu rechnen.

Die Bezeichnung „Potential" mache darüber hinaus deutlich, dass es nicht zu einer Konfrontation kommen müsse, so Becker. Mit Blick auf die Erfahrungen im Jahr 2020 sei es aber naheliegend, dass die Polizei bei dem kommenden Spiel mit einer ähnlichen Größenordnung von Verstößen rechnen müsse. „Wir haben keinen Blick in die Glaskugel", sagt Becker, „wir sind aber für alle Eventualitäten gerüstet und das ist ja auch nicht unser erstes Fußballspiel."

BVB gegen PSG: Polizei Dortmund betont Verbot von Pyrotechnik

In einer Pressemitteilung hatte die Polizei ausdrücklich auf das Verbot von Pyrotechnik sowohl im Stadion als auch im öffentlichen Raum hingewiesen. „Sie gefährden sich und unbeteiligte Personen", heißt es darin. Wer sich an dieses Verbot nicht hält, müsse mit rechtlichen Konsequenzen und Stadion-Verbot rechnen: „Dies würde bedeuten, dass trotz Ihrer Anreise zum Spielort die Unterstützung Ihrer Mannschaft im Stadion, bedingt durch Ihr eigenes Fehlverhalten, nicht möglich ist."

BVB-Trainer Edin Terzic sitzt bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain auf dem Podium. Foto: Bernd Thissen/dpa

Für den Spieltag richtet die Polizei zudem ein Bürgertelefon für Fragen ein. Unter der Nummer 0231/132-5555 ist die Polizei von 15 Uhr bis 22.30 Uhr erreichbar. An zentralen Punkten in Dortmund werden darüber hinaus Französisch sprechende Teams für den direkten Fankontakt eingesetzt.

Newcastle-Fans in Paris vor Spiel gegen PSG attackiert

Vor nur circa zwei Wochen waren am Vorabend der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United britische Fußballfans in Paris in einer Bar angegriffen worden. Mutmaßliche PSG-Anhänger warfen dabei Tische und Stühle gegen den Eingang der Bar.

Erfahrungsgemäß wird es am Spieltag zu Verkehrsstörungen rund um das Stadion sowie zum Teil auch in der Innenstadt und auf den Anfahrtswegen nach Dortmund kommen. Bitte reisen Sie frühzeitig an und nutzen Sie, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel.

Infos zur Anreise zum Spiel BVB gegen PSG:

Die Polizei rät: Nur eine frühzeitige Anreise ermöglicht es, rechtzeitig zum Anstoß im Stadion zu sein. Rucksäcke sowie andere größere Taschen können nicht mit in das Stadion genommen werden. Die Abgabestellen befinden sich sowohl auf der Strobelallee gegenüber des Eingangs Nord - Mitte, als auch im Bereich Stadion Rote Erde. Es befinden sich auch Schließfächer im Bereich des Hauptbahnhofs Dortmund.

Fans mit Auto können auf dem Parkplatz E 3, Victor-Toyka-Straße in Dortmund parken. Von dort sind es fußläufig nur wenige hundert Meter bis zum Stadion.

können auf dem Parkplatz E 3, Victor-Toyka-Straße in Dortmund parken. Von dort sind es fußläufig nur wenige hundert Meter bis zum Stadion. Mit dem Zug anreisende Gäste können vom Hauptbahnhof Dortmund mit der U-Bahn der Linie U 45 bis zur Haltestelle “Stadtgarten” und von dort weiter mit der Linie U 46 bis zur Haltestelle “Westfalenhallen” fahren.

anreisende Gäste können vom Hauptbahnhof Dortmund mit der U-Bahn der Linie U 45 bis zur Haltestelle “Stadtgarten” und von dort weiter mit der Linie U 46 bis zur Haltestelle “Westfalenhallen” fahren. Für Fans, die sich bereits in der Dortmunder Innenstadt aufhalten, wird eine Anreise mit der U- Bahn von der Haltestelle „Stadtgarten“ mit der Linie U 46 bis zur Haltestelle “Westfalenhallen“ empfohlen. Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie zur kostenfreien Nutzung der U-Bahnen.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund