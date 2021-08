Neue Corona-Regeln in Dortmund: Seit Freitag dürfen nur noch immunisierte Personen in der Innengastronomie Platz nehmen. (Symbolbild)

Regelverschärfung Corona-Regeln in Dortmund: Seit Freitag gibt es Neuerungen

Dortmund. In Dortmund steigen die Corona-Zahlen weiter an, seit Freitag gelten in Nordrhein-Westfalen neue Corona-Regeln. Hier gibt es die Übersicht:

Corona in Dortmund: Ab Freitag gelten auch in Dortmund die neuen Corona-Regeln . Diese beinhalten nur noch eine Inzidenzstufe.

Ab Freitag gelten auch in Dortmund die neuen . Diese beinhalten nur noch eine Inzidenzstufe. Wir haben die Corona-Regeln für Dortmund in der Übersicht zusammengestellt.

In Dortmund wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 137 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Freitagmorgen bei 29502. Davon gelten schätzungsweise 28400 Menschen als wieder genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 88,7 (Donnerstag: 88,7). Die Impfquote liegt bei 66,8 Prozent (Erstimpfung). 57,7 Prozent der Einwohner haben auch bereits ihre zweite Impfdosis erhalten (Stand: 18.08.).

Dortmund liegt weiter in der Inzidenzstufe 1. Das Land NRW hat die neue Version der Corona-Schutzverordnung etwas verschlankt. So gibt es nur noch eine Inzidenzstufe. Liegt Dortmund oder die Landesinzidenz fünf Tage über der Schwelle von 35, gilt die Inzidenzstufe 1. Die Stufen 2 und 3 gibt es nicht mehr.

Corona in Dortmund: Diese neuen Regeln gelten ab Freitag

Folgende Einrichtungen und Angebote dürfen dann nur noch von immunisierten oder getesteten Personen benutzt werden:

Veranstaltungen im öffentlichen Raum, insbesondere der Bereich Bildung, Kultur, Sport und Messen

Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Teilnehmern

Körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik und Körperpflege

Gastronomische Angebote in Innenräumen, außer das bloße Abholen von Speisen und Getränken

Beherbergungsbetriebe

Touristische Busreisen

An diesen Orten muss auch in Dortmund mindestens eine medizinische Maske getragen werden:

Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr

In Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen

In Warteschlangen und Anstellbereichen

Bei Sport- und Kultur-Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Teilnehmern und Besuchern.

Eine Auflistung der Regeln des Ministerium für Gesundheit und Soziales finden Sie hier.

Die Außengastronomie darf in Dortmund auch von Personen genutzt werden, die nicht immunisiert sind. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

In den Krankenhäusern in Dortmund sind derzeit 36 der 286 verfügbaren Intensivbetten noch frei (12,6 Prozent, Stand: 19.08.2021). Auf den Intensivstationen befinden sich 8 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung. Das sind 3 Prozent aller Intensivpatienten in Dortmund.

Heute vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 53,0. Am vergangenen Freitag hat die Stadt Dortmund dem RKI bis 0 Uhr 79 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitagmorgen vor vier Wochen betrug die Inzidenz in Dortmund dem RKI zufolge 10,9. Innerhalb der vergangenen 28 Tage wurden 1082 neue Fälle registriert.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund