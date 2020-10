Corona Dortmund: Über 600 Menschen infiziert - Höchststand

Dortmund. In Dortmund sind mehr als 600 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - Höchststand. Diese schärferen Corona-Regeln gelten nun in Dortmund.

Update Sonntag (18. Oktober), 11 Uhr: Die Stadt Dortmund meldet weiter steigende Corona-Zahlen: Am Samstag sind nach Angaben der Stadt 77 Coronafälle hinzugekommen. 601 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert - Höchststand für die größte Stadt im Ruhrgebiet. Ab Montag dann gilt auch in Dortmund die neue Verordnung des Landes NRW. Viel ändert sich für Dortmunder Bürger dadurch nicht, da die Stadt bereits am Donnerstag mit einer Allgemeinverfügung auf die Situation reagierte. Nach Angaben des RKI liegt der Inzidenzwert am Sonntag bei 66,5. Dementsprechend gilt Dortmund weiter als Risikogebiet.

Diese Corona-Regeln gelten für die Bürger in Dortmund:

Private Feste außerhalb der eigenen Wohnung sind nur noch bis zu 25 Personen erlaubt. Feste mit mehr als 10 Personen müssen dann drei Werktage zuvor beim Ordnungsamt angemeldet werden.

außerhalb der eigenen Wohnung sind nur noch erlaubt. Feste mit müssen dann drei Werktage zuvor angemeldet werden. Im öffentlichen Raum als Gruppe dürfen sich nur noch fünf Personen treffen.

als Gruppe dürfen sich nur noch treffen. Die schon erlassene Maskenpflicht auf dem Westen- und Ostenhellweg wird ausgeweitet auf das Brückstraßenviertel und in den Hauptgeschäftszeiten (9.30 bis 18.30 Uhr) auf die Fußgängerzonen in den Stadtbezirken . Ab Donnerstag will die Stadt auch Hinweisschilder auf die Maskenpflicht aufstellen.

auf dem wird ausgeweitet auf das und in den Hauptgeschäftszeiten (9.30 bis 18.30 Uhr) auf die . Ab Donnerstag will die Stadt auch Hinweisschilder auf die Maskenpflicht aufstellen. Veranstaltungen im Freien sind nur noch bis zu 500 Personen möglich, im geschlossenen Raum sind maximal 250 Personen erlaubt.

sind nur noch möglich, sind erlaubt. Auch im Dortmunder Konzerthaus sind maximal nur noch 250 Besucher möglich.

sind maximal nur noch möglich. Änderungen im Bereich der Gastronomie sind auch in Dortmund geplant. Es wird eine Sperrstunde ab 23 Uhr bis 6 Uhr geben und auch ein Alkoholverkaufsverbot ab 23 Uhr.

bis 6 Uhr geben und auch ein Einschränkungen bei Kontaktsportarten sind zunächst nicht geplant. Ob es hier Änderungen gibt, hängt von der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes ab.

Die neuen Regeln gelten ab dem 16. Oktober und sind in der Allgemeinverfügung der Stadt nachzulesen. „Unser Ziel ist es, rasch unter die 50er-Marke zu kommen. Und dann, auch wieder unter die 35er-Marke zu kommen. Wir wollen einen Lockdown vermeiden“, so Rechtsdezernent Norbert Dahmen bei der Pressekonferenz.

Absage mehrerer Märkte und verkaufsoffener Sonntage am 8. November

Am Mittwoch ist in Hombruch entschieden worden, dass der Martini- und Bauernmarkt am 8. November unter dem Eindruck der aktuellen Situation nicht stattfinden kann. Damit fällt auch der geplante verkaufsoffene Sonntag im Stadtbezirk aus, denn die Sonntagsöffnung muss in direkter Verbindung mit einem Volksfest bzw. einer Traditionsveranstaltung stehen. Gleiches gilt für den Martinstag in Mengede und den Martinsmarkt in Lütgendortmund.

Der Hansemarkt am 8. November steht laut Stadt jedoch nach wie vor auf dem Veranstaltungsplan. Ausfallen wird auch der für Sonntag (18. Oktober) geplante Herbstmarkt im Westfalenpark. Die Entscheidung sei am Mittwochmorgen getroffen worden. Wie das Geld für bereits erworbene Tickets zurückerstattet wird, darüber informiert die Stadt hier. Weitere Absagen von Veranstaltungen in den kommenden Tagen und Wochen sind nicht auszuschließen.

Auch was den Dortmunder Weihnachtsmarkt angeht, gibt es noch keine konkreten Aussagen, ob dieser wie geplant stattfinden kann. Das hänge vom weiteren Infektionsgeschehen und der dann landesweit gültigen Corona-Schutzverordnung.

Chef des Gesundheitsamtes geht nicht von schneller Entspannung aus

Sollte die Inzidenzzahl tageweise unter 50 fallen bedeute das nicht, dass die verschärften Corona-Regeln sofort außer Kraft gesetzt würden. Laut Stadt werde dies erst geschehen, wenn der Wert mindestens sieben Tage unterhalb der 50er-Grenze liegt.

Dass dies schnell geschieht, davon geht der Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes nicht aus: „Die zweite Welle für Dortmund ist da - und sie wird sich weiter ausbilden“, sagte Dr. Frank Renken während der Pressekonferenz am Donnerstag. Hier bedürfe es anderer Maßnahmen als bisher, um die Pandemie zu begrenzen. Denn die Infiziertenzahlen seien mittlerweile viel höher als noch im April. Auch das Durchschnittsalter der Corona-Patienten sei gestiegen - mittlerweile läge es bei durchschnittlich 45 Jahren.

Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Meist mit Maske: Dortmunds scheidender Oberbürgermeister Ullrich Sierau. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Damit lagen die Zahlen zum Teil deutlich unter denen anderer Revierstädte. Essen, Herne, Duisburg oder Gelsenkirchen haben die Warnstufe von 50 teilweise bereits am Wochenende überschritten. Trotzdem trat in der Nacht zu Dienstag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, die die „weitere Ausbreitung des Virus eindämmen“ sollen.

Seitdem galt in der Fußgängerzone Osten- und Westenhellweg jederzeit eine Maskenpflicht. Das hänge, erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage dieser Redaktion, mit der hohen Besucherfrequenz zusammen. Und der Breite des historischen Hellwegs, der schmaler sei als etwa in Essen oder Düsseldorf.

Eine Maskenpflicht gilt auch in Hochschulen, bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen, in Bibliotheken und erneut auch auf Märkten – nicht nur an den Marktständen, sondern auch in den Gängen davor und dazwischen.·Die zulässige Zuschauer-Zahl bei Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen wird auf ein Drittel der Regelauslastung reduziert, bei Sportveranstaltungen auf ein Fünftel.

Ordnungsamt musste am Wochenende wieder Feiern beenden

Nachdem am Wochenende der Inzidenzwert die 35 überschritten hat, hatte Dortmund die Gästezahl bei privaten Feiern außerhalb der eigenen Wohnung bereits kurzfristig auf maximal 50 beschränkt. Am Sonntagmorgen um halb sieben informierte das Ordnungsamt die Veranstalter von zehn angemeldeten Feierlichkeiten, dass sie ihre Gästeliste kürzen mussten. Ab Dienstag mussten solche Feste bereits ab 25 Teilnehmern beim Ordnungsamt angemeldet werden.

Schon zuvor hatte die Behörde auch am Wochenende wieder viele Veranstaltungsorte und Feste kontrolliert. Fast überall hätten sich Veranstalter und Gäste an die Regeln gehalten, sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage. Auch die Polizei musste diesmal, anders als am Wochenende zuvor, als sie zwei Feiern auflösen musste, nicht eingreifen. Trotzdem musste das Ordnungsamt eine nicht angemeldete Party vorzeitig beenden lassen. Auch die Fortsetzung des Festes am Sonntag wurde untersagt. Zwei weitere Veranstalter, die ihre Feier nicht angemeldet hatten, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Stadt will einen „erneuten Shutdown verhindern“

In einigen Fällen, so der Stadtsprecher, hätten die Hygiene-Vorschriften erneut erklärt werden müssen: Größere Abstände zwischen Tischen mussten ebenso durchgesetzt werden wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Sitzplatzes. Einige Anwesenheitslisten mussten von den Veranstaltern nachgearbeitet werden, weil Vornamen, Adressen oder Telefonnummern fehlten.

Mit ihren ab sofort geltenden strengeren Regeln will die Stadt Dortmund einen erneuten „Shutdown“ verhindern. Ein solcher könne eintreten, wenn keine neuen Maßnahmen ergriffen würden. Das Pandemiegeschehen werde genau beobachtet, die Erfahrungswerte mit den neuen Regeln könnten spätere Maßnahmen beeinflussen. „Sämtliche Bereiche des täglichen Lebens bleiben aber weiter aufrechterhalten.“ (mawo)