Corona in Dortmund: Vor den Impfbussen am Fußballmuseum in Dortmund hatten sich zuletzt lange Warteschlangen gebildet. Darauf reagiert die Stadt mit einer neuen Impfstelle.

Corona-Impfung Corona in Dortmund: Neue Impfstelle in der Berswordt-Halle

Dortmund. Wegen des hohen Andrangs auf Boosterimpfungen gibt es in Dortmund eine neue Impfstelle. Dort sollen pro Tag hunderte Menschen geimpft werden.

Die Stadt Dortmund richtet ab Dienstag (23. November) ein neues zentrales Impfangebot in der Berswordt-Halle ein. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es dort Erstimpfungen, Zweitimpfungen oder auch Boosterimpfungen.

Das stationäre Impfangebot in der Berswordt-Halle ergänzt den Einsatz der Impfbusse, die weiterhin vor allem in den Dortmunder Vororten unterwegs sind. Vor denen hatten sich in der vergangenen Woche noch lange Warteschlangen gebildet.

Corona-Impfung in Dortmund: Bis zu 600 Impfungen täglich in der Berswordt-Halle

In der Berswordt-Halle sollen von montags bis samstags bis zu 600 Menschen in drei Impfstraßen geimpft werden können. Weitere stationäre Impfangebote im Stadtgebiet sind in Planung, wie die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung ankündigt.

Für die organisatorischen und medizinischen Abläufe der neuen Impfstelle in der Berswordt-Halle arbeiten die Stadt Dortmund und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Hand in Hand. Die Gesamtkoordination liegt bei der Stadt Dortmund. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund