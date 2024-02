Crash in Dortmund: Polizeiwagen stößt mit Audi zusammen

Dortmund Ein Streifenwagen der Polizei Dortmund ist am Mittwochnachmittag mit einem Audi zusammengestoßen. Drei Personen verletzten sich dabei leicht.

Ein Streifenwagen mit zwei Polizisten im Einsatz ist an einer Kreuzung in Dortmund mit einem Audi kollidiert. Drei Menschen wurden am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei am Abend informierte. Darunter waren die zwei Polizeibeamten sowie der Fahrer des anderen Wagens. Der Unfall passierte demnach am späteren Nachmittag an der Kreuzung von Born- und Mallinckrodtstraße. Die Unfallursache sei noch unklar. (dpa/red)

