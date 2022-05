Dachdecker auf Zack: Loch in Dortmunder Kirchturm entdeckt

Bei einem Feuerwehreinsatz sicherten Einsatzkräfte am Mittwoch ein loses Blech von einem Kirchturm in Dortmund-Eving.

Dortmund. Dachdecker entdecken bei Arbeiten am Mittwoch ein Loch in einem Dortmunder Kirchturmdach. Für das lose Blech ordert die Feuerwehr schweres Gerät.

Dachdecker auf Zack: Bei Arbeiten an einem gegenüberliegenden Gebäude sind am Mittwoch Schäden an einem Kirchturm in Dortmund-Eving entdeckt worden. Die Feuerwehr setzte für die Sicherung des losen Bleches schweres Gerät ein, wie sie am Mittwochmittag mitteilte.

Die Dachdecker arbeiteten am Mittwochmorgen zunächst auf einem Gebäude an der Bergstraße Ecke Pfarrstraße gegenüber der Pfarrkirche St. Barbara, als ihnen ein loses Blech auffiel – dieses drohte laut Feuerwehr herunterzufallen.

Blech droht von Kirchturm in Dortmund zu fallen – Feuerwehr setzt Kranwagen ein

Da die Drehleiter das Blech auf rund 42 Metern Höhe nicht erreichte, schaffte die Feuerwehr einen Kranwagen inklusive Personenbeförderungskorb an die Einsatzstelle. Mit diesem gelang die provisorische Sicherung des Dachs, das nun eine Fachfirma reparieren muss.

Für den Einsatz zwischen 9.25 Uhr und 12 Uhr setzte die Feuerwehr zwölf Kräfte ein. (Red)

Ausgeleiert: Dieses Blech drohte von einem Kirchturm in Dortmund-Eving zu fallen, die Feuerwehr sicherte es provisorisch. Foto: Feuerwehr Dortmund

