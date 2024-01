13.000 Menschen demonstrieren in Bochum gegen Rechts

Rund 13.000 Menschen sind am Freitagabend, 19. Januar, in Bochum gegen die AfD und Rechtsextremismus auf die Straße gegangen

Bochum Bochum steht auf gegen die AfD, für Demokratie: Der Andrang zur Demo ist riesig und toppt alle Erwartungen. Die Innenstadt wird zum Menschenmeer.

In Bochum fand am Freitagabend eine Demo gegen Rechts statt

Angemeldet hatte die Demo die Antifaschistische Linke. Ein breites Bündnis aus rund 60 Vereinen, Parteien und Institutionen hatte sich dem Aufruf angeschlossen

Erwartet wurden mindestens 1000 Teilnehmer. Diese Zahl wurde weit übertroffen. Um die 13.000 sollen es laut Polizei gewesen sein. Die Veranstalter sprachen sogar von 15.000 Menschen

Bochum demonstrierte am Freitagabend gegen Rechts und für die Demokratie: Unter dem Motto „Nieder mit der AfD“ gab es erst eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof, dann einen Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Schauspielhaus unddort erneut eine weitere Kundgebung. Die Polizei zählte ca. 13.000 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen sogar von 15.000 Menschen. Hier gibt es die Ereignisse im chronologischen Ablauf zum Nachlesen.

21.40 Uhr: Hiermit beenden wir den Live-Ticker von der Demonstration. Ein denkwürdiger Abend in Bochum geht zu Ende.

21.32 Uhr: Die Polizei bereitet sich auf den Feierabend vor. „Es ist alles gut gelaufen“, freut sich Sprecher Frank Lemanis. „Keine Störungen, alles planmäßig. Wir können alle zufrieden sein.“ So sollte es immer sein bei Demonstrationen. Es müssten aber nicht so viele sein, schmunzelt Lemanis. „Das war heute schon eine Hausnummer.“

21.23 Uhr: Langsam lichten sich die Reihen. Vor dem Hauptbahnhof stehen immer noch größere Gruppen von Menschen, der Südring ist auch weiter abgesperrt

Durchweg friedlich verläuft der Demo-Abend in Bochum, an dem zahlreiche Teilnehmer auf Plakaten Stellung beziehen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

21.11 Uhr: Die Kreuzung Universitätsstraße/Süding am Hauptbahnhof ist wieder komplett voll mit Menschen.

21.04 Uhr: Das Ende des Demo-Zuges und die Mannschaftswagen der Polizei dahinter haben jetzt die Universitätsstraße erreicht. Weiter geht’s in Richtung Hauptbahnhof.

Auch am Bermudadreieck in Bochum zog die demonstrierende Menschenmenge vorbei. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

20.55 Uhr: Schöne Szene in der Oskar-Hoffmann-Straße: Eine Seniorin steht am offenen Fenster, die Unterarme auf die Fensterbank gestützt, und reckt ihre Daumen nach oben, winkt den Demonstranten. In einem Garten wird ein Feuerwerk abgebrannt.

Tausende Bochumer zeigen am Freitagabend Flagge, demonstrieren gegen Rechts und stehen gemeinsam für die Demokratie ein. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

20.45 Uhr: Es ist einfach beeindruckend, was sich in der Bochumer Innenstadt und speziell am Schauspielhaus abspielt. Der Strom an Menschen reißt nicht ab.

Die meisten Plakate der Demonstranten in Bochum sprechen für sich. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

20.35 Uhr: Die Kundgebung am Schauspielhaus ist beendet. Es geht weiter über Oskar-Hoffmann-Straße und Universitätsstraße zurück zum Hauptbahnhof. Tosender Jubel, als die von der Polizei genannte Teilnehmerzahl übermittelt wird. Die Veranstalter gehen sogar von 15.000 Menschen aus, die nach Bochum zur Demo gekommen sind.

Bochum demonstriert gegen Rechts: Nichts geht mehr am Schauspielhaus. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

20.25 Uhr: Die Kundgebung am Schauspielhaus läuft. Man versteht kein Wort, aber die komplette Kreuzung ist voll, von hinten kommen immer noch mehr Menschen nach.

Die Kreuzung am Schauspielhaus in Bochum ist rappelvoll. Vor, während und auch nach der Kundgebung. Foto: Sarah Kähler / WAZ

20.19 Uhr: Die Zwischenkundgebung am Schauspielhaus soll wie geplant stattfinden. Auch wenn dort nicht annähernd genug Platz ist für die Menschenmenge. Die Spitze des Protestzuges war zunächst am Schauspielhaus vorbei über die Oskar-Hoffmann-Straße marschiert, machte dann aber kehrt. Die Polizei spricht von einer „angenehmen“ Demonstration, ganz ohne Probleme.

20.12 Uhr: Die Polizei korrigiert die Teilnehmerzahl – und zwar nach oben. 13.000 Menschen sollen es sein, die in Bochum gegen Rechts und für die Demokratie demonstrieren. Einfach irre. Der enorme Andrang veranlasste Polizei und Veranstalter dazu, die Route für den Protestzug zu verändern. Die kleinen Straßen wie Brüderstraße, Kerkwege, Dibergstraße und Alte Hattinger Straße wurden ausgelassen. „Das wäre zu eng geworden“, sagt Polizeisprecher Frank Lemanis. Stattdessen geht über die Viktoriastraße zum Schauspielhaus.

Demo gegen Rechts in Bochum: Eng an eng vom Hauptbahnhof zum Schauspielhaus. Foto: Jürgen Stahl / WAZ

20.01 Uhr: Die ersten haben das Schauspielhaus erreicht. Es ist ein nicht enden wollender Strom von Menschen, die friedlich miteinander für die Demokratie in Eiseskälte ausharren. Hier und da werden ein paar Schnäpschen getrunken. „Ganz Bochum hasst die AfD“, ist immer wieder zu hören.

19.56 Uhr: Es ist immer noch rappelvoll am Hauptbahnhof.

Der Protestzug ist in Richtung Schauspielhaus Bochum gestartet, trotzdem ist es noch immer rappelvoll am Hauptbahnhof. Foto: Jürgen Stahl / WAZ

19.43 Uhr: Der Protestzug ist gestartet.

19.40 Uhr: „Wir sind viele“, sagt die Rednerin der Seebrücke, „aber wir müssen uns auch immer wieder zeigen!“ Jetzt soll es gleich losgehen. Der Lautsprecherwagen setzt sich in Bewegung.

19.31 Uhr: Der Veranstalter hat die nächste Rede begonnen, in der Menge wächst die Unruhe. „Mach feddich“, ruft einer. Es werden keine Reden von Parteivertretern zu hören seien, hat der Veranstalter angekündigt. Wer Parteiflaggen dabei habe, solle sich gleich ans Ende des Demozuges begeben. „Noch fünf Minuten“, sagt der Veranstalter, dann soll sich die Menge auf den Weg zum Schauspielhaus begeben.

Die Menge formiert sich. In wenigen Minuten will man zum Schauspielhaus Bochum aufbrechen. Foto: Jürgen Stahl / WAZ

19.24 Uhr: Die Vorträge der Redner haben begonnen, sind aber – je nach Standort – kaum zu verstehen. Die Lautsprecheranlage scheint vielen ungeeignet. Herbert, 63, nimmt‘s locker: „Ist nicht schlimm. Weiß doch eh jeder, worum es hier geht.“

Viele Teilnehmer der Demo gegen Rechts in Bochum haben Plakate entworfen. Foto: Jürgen Stahl / WAZ

19.20 Uhr: Die Polizei spricht sogar von 7000 Teilnehmern. „Eine ungesicherte Schätzung, das lässt sich am besten zählen, wenn sich der Demonstrationszug in Bewegung setzt“, so Sprecher Frank Lemanis. Der Bereich am Hauptbahnhof sei so voll, dass man den Ring zwischen Wittener Straße und Universitätsstraße gesperrt habe.

Alles verlaufe störungsfrei. Das Gedränge im Hauptbahnhof habe die Polizei im Blick, so Lemanis weiter. „Die Drucksituation ist aber noch nicht kritisch. Wir sind vor Ort und mit der Bogestra im Austausch.“

19.10 Uhr: Inzwischen sprechen die Veranstalter von mehr als 5000 Menschen, die an der Demo gegen die AfD teilnehmen.

Beeindruckend: Diese Aufnahme vom Europa-Haus entstand zu Beginn der Demonstration am Hauptbahnhof Bochum. Foto: Lutz Leitmann / WAZ

19.04 Uhr: Auf mehr als 2000 Menschen schätzen die Organisatoren die Teilnehmerzahl zu Beginn der Demo, während die Auflagen verlesen werden. Derweil herrscht in der Bahnhofshalle dichtes Gedränge. Demonstranten treffen auf Pendler. „Wer nicht unbedingt muss, sollte in der nächsten halben Stunde den Hauptbahnhof meiden. Das könnte sonst eng werden“, sagt ein Ordner.

Dicht gedrängt stehen die Menschen am Bochumer Hauptbahnhof. Die Demo gegen die AfD zieht viel mehr Leute an als erwartet. Foto: Sarah Kähler / WAZ

18.52 Uhr: Auf mehrere Tausend Teilnehmer hoffen die Organisatoren. Um 18.45 Uhr sind es schon mehr als Tausend Menschen, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz, in der Halle und am Beginn der Fußgängerzone versammelt haben. Mindestens 15 Einsatzwagen der Polizei sind vor Ort. Die Stimmung ist friedlich.

18.18 Uhr: Die Polizei ist vorbereitet, die ersten Mannschaftswagen stehen schon seit einiger Zeit am Hauptbahnhof. „Wir sind für alle Eventualitäten gewappnet“, sagt Polizei-Sprecher Frank Lemanis. Gerade sei die Einsatzbesprechung beendet worden. „Jetzt werden die Positionen eingenommen und dann warten wir mal ab.“

Die Polizei rechne mit „einer ruhigen Lage“, es gehe am Ende wahrscheinlich eher „um ein Mengenproblem“. Mehrere Dutzend Kollegen aus Hundertschaften, Kripo und Verkehrsüberwachung seien im Einsatz.

Schon 90 Minuten vor Demo-Beginn stehen Mannschaftswagen der Polizei am Bochumer Hauptbahnhof. Foto: Sarah Kähler / WAZ

17.51 Uhr: „Es ist gut und richtig, dass sich Zehntausende überall in Deutschland versammeln und dagegen protestieren.“ Das sagt Sunhild Kleingärtner, wissenschaftliche Direktorin des Bergbaumuseums, zur bevorstehenden Demo. Man unterstütze diesen Protest. Wissenschaftlicher Fortschritt und wirtschaftliche Prosperität werde durch Diversität und Pluralität erreicht, nicht durch Abschottung, Vertreibung und Selektion.

„Der Bergbau in Deutschland und in der Europäischen Union wäre ohne Zuwanderung in seiner Wohlstand bringenden Form nicht denkbar gewesen. Und bis heute schauen viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit Stolz auf ihren Beitrag zur Prosperität unseres Landes. Darauf sind wir hier bei uns im Museum, aber auch in der Region sehr stolz.“

16.10 Uhr: Nach politisch motivierten Schmierereien an Hauswänden ermittelt der Staatsschutz. Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag unter anderem „Nieder mit der AfD“, „No Nazis“ und „Nie wieder Faschismus“ an Fassaden unter anderem an der Alten Hattinger Straße geschrieben. Dort führt auch die Demo-Route entlang. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.38 Uhr: Das Bündnis Bochum gegen Rechts hat sich früh dem Demo-Aufruf angeschlossen. „Eigentlich glaube ich, dass alle gewartet haben, dass jemand die Initiative ergreift“, sagt Bündnis-Sprecher Uli Borchers zur WAZ. Dass in Essen am vergangenen Montag mehr als zehnmal so viele Menschen kamen wie angemeldet, habe sicherlich eine große Rolle gespielt. Er hoffe, sagt Borchers, „dass es nicht bei einer einmaligen Aktion bleibt. Das Problem rechtsextremer Strukturen wird ein Dauerproblem bleiben.“ So eine Demo könne für viele Leute ein Anschub sein. „Da sehen sie, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Meinung.“ Er hoffe, dass sich viele Menschen anschließend weiter engagieren.

Eigentlich glaube ich, dass alle gewartet haben, dass jemand die Initiative ergreift. Uli Borchers vom Bündnis Bochum gegen Rechts zum Demo-Aufruf

Demo in Bochum: Warum die CDU sich dem Aufruf nicht anschließt

14.02 Uhr: Mehr als 60 Vereine, Verbände, Institutionen und weitere Akteure haben sich dem Demo-Aufruf der Antifaschistischen Linken in Bochum angeschlossen. Auch SPD, Grüne und Linke inklusive ihrer Jugendorganisationen gehören zur Liste der Unterzeichnenden – die CDU bewusst nicht: „Die CDU Bochum versteht sich als Teil der bürgerlichen Stadtgesellschaft“, erklärt die Kreisvorsitzende Fee Roth. Man stehe für die Wahrung von Freiheit und Demokratie, teile den „zivilgesellschaftlichen Protest an der Seite von Kirchen, Gewerkschaften und bürgerlichen Vereinen“. Roth distanziert sich im Namen der CDU Bochum aber „ausdrücklich von politisch extremen Positionen – ob von links oder rechts“. Weiter sagt sie: „Die CDU folgt dem Aufruf der Antifaschistischen Linken ausdrücklich nicht, positioniert sich zugleich jedoch gegen die bekannt gewordenen Pläne von AfD-Mitgliedern, Teilen der Identitären Bewegung und weiteren Rechtsextremen.“

12.38 Uhr: Das Schauspielhaus Bochum unterstützt den Demo-Aufruf. „Wir haben diese Woche im Schauspielhaus Bochum die Correctiv-Recherchen in szenischer Lesung als Livestream gezeigt und mit mehreren Hundert Menschen darüber diskutiert“, sagt Intendant Johan Simons. „Es ist so schockierend wie unbestreitbar: Die Bedrohung von Millionen Menschen und unseres politischen Systems durch die AfD, durch Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, Faschistinnen und Faschisten ist schreckliche Gewissheit und kann nicht mehr ignoriert oder beschönigt werden.“ Spätestens jetzt sei der Zeitpunkt, dagegen aufzustehen und „für unsere Demokratie und unsere Werte der Menschenwürde zu kämpfen“. Simons appelliert an die Bochumerinnen und Bochumer: „Lasst uns heute ein Zeichen setzen – gegen Rassismus und Hetze und gegen den Faschismus.“

Demo gegen Rechts in Bochum: Das ist der Ablauf

19 Uhr: Auftaktkundgebung am Kurt-Schumacher-Platz vor dem Hauptbahnhof

anschließend: Demozug Richtung Schauspielhaus

Kundgebung auf dem Hans-Schalla-Platz vor dem Schauspielhaus

Demozug zurück zum Hauptbahnhof

21.30 Uhr: geplantes Ende

Die Polizei weist im Vorfeld darauf hin, dass durch die Demo Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind und empfiehlt „deshalb, die Innenstadt im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren“.

