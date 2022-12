Diese Dortmund-Artikel wurden besonders oft gelesen

Corona im WDR2-Glashaus auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt: Diese Meldung in unserem Online-Portal ist von allen Dortmund-Berichten am häufigsten aufgerufen worden.

Dortmund. Ein corona-kranker Moderator und ein Polizeieinsatz, der für einen 16-Jährigen tödlich endet - das wurde 2022 online am häufigsten gelesen.

Das Jahr 2022 neigt sich den Ende zu, und es war - wie immer - viel los in Dortmund. Diese fünf Dortmund-Beiträge wurden in unserem Online-Portal am häufigsten aufgerufen (Zeitraum: 1. Januar bis 28. Dezember 2022).

Die fünf Dortmund-Artikel, die online die meisten Seitenaufrufe in 2022 eingesammelt haben:

Platz 1: Corona im Dortmunder WDR2-Glashaus – Moderator blieb dabei

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist Schauplatz der WDR-Weihnachtswunder-Aktion. Moderator Thomas Bug muss aus dem WDR2-Glashaus, aus dem für den guten Zweck fünf Tage lang ununterbrochen gesendet wird, ausziehen und von zu Hause aus weitermachen: Ein Corona-Test ist positiv.

Platz 2: 16-Jähriger in Dortmund erschossen: Polizei befragt Zeugen

Mouhamed, 16 Jahre alt, flüchtet aus dem Sengal nach Deutschland. In Dortmund stirbt er Anfang August bei einem Polizeieinsatz. Fünf Kugeln aus einer Maschinenpistole der Polizei treffen ihn. Der Vorfall schlägt hohe Wellen in Dortmund und beschäftigt auch die NRW-Landespolitik in Düsseldorf.

Platz 3: Dauerblaulicht im Innenhof hält Dortmunder DRK-Nachbarn wach

Auf dem Hof des Deutschen Roten Kreuzes an der Beurhausstraße steht das Blaulicht bei zwei Krankenwagen auf Dauerleuchten. Die Feuerwehr erklärt auch, wieso das so ist. Doch da der Mensch in der Regel seinen Nachtschlaf sehr schätzt, sind Anwohnerinnen und Anwohner über das gleißend blaue Licht nicht erfreut. Immerhin: Ein Ende der nächtlichen "Lichtverschmutzung" ist absehbar.

Platz 4: Dortmunder Lotto-Gewinner prahlt mit neuen Luxus-Autos

Lottogewinner "Chico" fährt den achtjährigen Gianluca in seinem Ferrari durch Hagen und erfüllt dem Jungen damit einen großen Wunsch. Foto: Maik Mulé

Was für eine Geschichte: Kürsat ("Chico") Yildirim aus der Dortmunder Nordstadt gewinnt knapp zehn Millionen Euro im Lotto - und hält damit nicht hinterm Berg. Er gibt das Geld für Luxus wie teure Autos aus, zeigt aber auch ein Herz für die Menschen in seinem Stadtteil, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So fährt "Chico" Anfang Dezember bei der Dortmunder Tafel in seinem Stadtteil vorbei und liefert per Lkw 150 Einkaufstaschen mit Lebensmitteln ab. Auch lässt er es sich nicht nehmen, die Tüten selbst auszugeben.

Platz 5: Großrazzia wegen Sozialbetrug - Schwerpunkt in Dortmund

Zu Unrecht Hartz Vier oder Kindergeld bezogen? Bei einem Großeinsatz von Zoll und Justizbehörden im September geht es um den Verdacht des bandenmäßigen Sozialbetrugs in sechsstelliger Höhe. Schwerpunkt des Einsatzes ist Dortmund - und dort überwiegend die Nordstadt. Insgesamt werden 28 Objekte in Dortmund, Essen, Herne, Oer-Erkenschwick, Schwerte und Solingen durchsucht. Ermittlungen gegen Verdächtige laufen bereits seit Monaten.

