Diese neun Dortmunder Mediziner gehören zu den Top-Ärzten

Dortmund. Tolle Auszeichnung für neun Mediziner aus dem Klinikum Dortmund. Sie alle haben es auf die aktuelle "Stern"-Liste der Top-Ärzte geschafft.

Was braucht es, um ein guter Arzt zu sein? „Ausbildung, Erfahrung oder Wissen? Es gibt nicht den einen Faktor“, schreibt das Magazin Stern. Gemeinsam mit dem Münchner Rechercheunternehmen Munich Inquire Media (MINQ) hat es nun erneut seine deutschlandweite Liste mit Top-Medizinerinnen und -Medizinern aus 108 Fachgebieten herausgebracht, die Patienten helfen soll, den passenden Spezialisten zu finden. Unter den Empfehlungen: gleich neun Ärzte aus dem Klinikum Dortmund.

4427 Ärzte-Empfehlungen sollen Patienten Orientierung bieten

Von den rund 370.000 Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland Patientinnen und Patienten behandeln, haben die Autoren 3696 Mediziner als Spezialisten ihres Fachs ausgemacht. Weil einige mehrfach vertreten seien, gebe es 4427 Empfehlungen, wie es in einem Begleitartikel zum Thema heißt.

Prof. Dr. Lüring und Prof. Dr. Truß doppelt erwähnt

Mit Stolz verkündet das Klinikum Dortmund nun, gleich neun empfohlene Spezialisten aus elf Fachgebieten in seinen Reihen zu haben:

Dr. Thorsten Böker (Retinachirurgie)

Dr. Martin Fähndrich (Invasive Gastroskopie)

Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld (Implantologie)

Prof. Dr. Christian Lüring (Hüftchirourgie/Knieendoprothetik)

Dr. Bernhard Schaaf (Infektiologie)

Prof. Dr. Maximilian Schmeding (Leberspezialist)

Dr. Jens-Peter Stahl (Unfallchirurgie)

Dr. Sven Kevin Tschöke (Wirbesäulenchirurgie)

Prof. Dr. Michael Truß (Urologische Tumore/Benignes Prostatasyndrom)

"Besonders freuen dürfen sich Prof. Dr. Christian Lüring (Direktor der Klinik für Orthopädie) und Prof. Dr. Michael Truß (Direktor der Klinik für Urologie), denn sie sind jeweils gleich in zwei Kategorien geehrt worden", heißt es vom Klinikum Dortmund.

Die Kriterien und das Vorgehen

In der Ärzteliste aufgenommen werden kann laut Stern grundsätzlich jeder Mediziner, der in einer Praxis oder in einem Krankenhaus tätig ist. Die Reputation der Ärzte werde in persönlichen, vertraulichen Interviews mit anderen Medizinern hoher Expertise ermittelt, wie es von den Autoren heißt. Die Gespräche würden zudem nach einheitlichen Leitfäden geführt und in einer Datenbank dokumentiert. Ebenso werde die Patientensicht berücksichtigt, "etwa durch die Befragung von Selbsthilfegruppen und Patientenverbänden".

