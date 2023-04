Dortmund: 16-Jähriger fliegt mit Messer und Schlagstock auf

So auffällig wie gefährlich: Diese Waffen hat die Bundespolizei bei einem 16-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof sichergestellt.

Dortmund. Die Bundespolizei hat bei einem 16-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof auffällige Waffen gefunden. Der Mann verriet sich durch sein Verhalten.

Am ist ein 16-Jähriger mit zwei auffälligen Waffen erwischt worden. Beamte der Bundespolizei wurden am Mittwoch gegen 23.30 Uhr stutzig, weil der junge Mann plötzlich umkehrte, als er die Polizisten sah. Diese hielten ihn an und kontrollierten ihn.

Der 16-Jährige gab noch während der Kontrolle an, einen Teleskopschlagstock und ein Messer bei sich zu tragen. Die Beamten beschlagnahmten die auffällig lackierten Waffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der junge Mann ist wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt.

