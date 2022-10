Dortmund: 18-Jährige von Auto erfasst – Lebensgefahr

Éine 18-Jährige ist in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden, weil ein Auto sie am späten Freitagabend erfasste.

Dortmund. Nach einem Unfall in Dortmund-Hörde schwebt eine 18-Jährige in Lebensgefahr. Beim Überqueren einer Straße wurde sie von einem Auto erfasst.

Eine 18-jährige Fußgängerin ist am späten Freitagabend im Dortmunder Stadtteil Hörde bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde die junge Frau auf der Hermannstraße von einem Auto erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen, so die Polizei Dortmund, sei die 18-Jährige gegen 22 Uhr in Höhe der Hausnummer 109 zwischen geparkten Fahrzeugen und „Strauchwerk“ auf die Fahrbahn getreten. Ein 26-jähriger Autofahrer, der auf der Straße in Richtung Westen unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und erfasste die 18-Jährige frontal mit seinem Auto. Die junge Frau sei durch die Luft geschleudert worden und schwer verletzt auf der Fahrbahn gelandet.

Die Dortmunderin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und befinde sich dort nun in stationärer Behandlung, teilte die Polizei mit. (red)

