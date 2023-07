Eine 19-Jährige wurde während einer Polizeikontrolle am Dortmunder Hauptbahnhof zunehmend aggressiver, beschimpfte Reisende und kam den Beamten immer wieder bedrohlich nah. Plötzlich setzte die Recklinghäuserin zu einem Faustschlag in Richtung des Gesichts eines Bundespolizisten an. (Symbolbild)

Dortmund HBF Dortmund: 19-Jährige setzt zum Faustschlag gegen Beamten an

Dortmund. Eine Frau hat bei einer Kontrolle am Dortmund HBF in Richtung eines Polizisten geschlagen. Die Beamten fanden bei ihr Drogen und ein Messer.

Eine junge Frau schlug am Dienstagabend, 11. Juli, am Dortmunder Hauptbahnhof in Richtung eines Bundespolizisten. Die Beamten fanden bei ihr laut Polizeibericht neben Drogen auch ein Messer.

Bundespolizisten hatten die 19-Jährige gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof kontrolliert. Die Frau brachte darüber ihren Unmut zum Ausdruck und weigerte sich, sich auszuweisen. Erst nach wiederholter Aufforderung händigte sie eine Krankenkassenkarte aus, die sich in der Geldbörse befand. Dabei versuchte sie, nach Angaben der Polizei, den Inhalt des Portemonnaies zu verbergen. Ein Polizist entdeckte jedoch ein Verschlusstütchen mit Marihuana darin.

Dortmund: 19-Jährige setzt zum Faustschlag gegen Beamten an – dieser kann Angriff ausweichen

Die 19-Jährige wurde zunehmend aggressiver, beschimpfte Reisende und kam den Beamten immer wieder bedrohlich nah. Plötzlich setzte die Recklinghäuserin zu einem Faustschlag in Richtung des Gesichts eines Bundespolizisten an. Dieser konnte dem Angriff ausweichen und die, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene, Frau zu Boden bringen. Anschließend wurde sie mit Handfesseln fixiert.

Bei einer Durchsuchung in der Bundespolizeiwache fanden die Einsatzkräfte ein Messer in ihrer Handtasche. Dieses und die Betäubungsmittel stellten sie sicher. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (red)

