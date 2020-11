Dortmund: 41-Jähriger nach Messerattacke in Hörde gestorben

Dortmund. Bei einem Messerangriff in Dortmund-Hörde ist ein Mann (41) getötet und sein Sohn verletzt worden. Zwei Tatverdächtige stellten sich der Polizei.

Ein 41-Jähriger ist bei einem Messerangriff am Bahnhof Dortmund-Hörde ums Leben gekommen, sein 24 Jahre alter Sohn wurde verletzt. Zwei 19-jährige Tatverdächtige wurden später festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es gegen 0:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung der beiden Opfer mit den zwei jungen Männern gekommen sein. Dabei wurde der 41-Jährige so schwer verletzt, dass er in den frühen Morgenstunden in einer Klinik starb. Sein Sohn hat den Angaben zufolge Stichverletzungen erlitten, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Ob die Männer sich kannten, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Die Tatverdächtigen, beide 19 Jahre alt und aus Dortmund, hätten sich wenig später auf einer Polizeiwache gestellt und eine „Beteiligung an der Auseinandersetzung angezeigt“, heißt es im Polizeibericht. (dpa/red)