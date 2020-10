Dortmund: 60 Kilo Marihuana und 150.000 Euro sichergestellt

Dortmund. Der Dortmunder Polizei ist ein Schlag gegen eine internationale Drogenbande gelungen: Neben Geld und Drogen fanden die Ermittler auch Waffen.

150.000 Euro Bargeld, rund 60 Kilogramm Marihuana sowie drei scharfe Schusswaffen hat die Dortmunder Polizei am Dienstagabend bei einem gezielten Schlag gegen den internationalen Drogenhandel sicher gestellt.

An dem umfangreichen Einsatz – unter anderem am Brackeler Hellweg – waren neben der Dortmunder Polizei auch die Abteilung für Organisierte Kriminalität sowie Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Drei Männer wurden festgenommen. Dabei handelt es sich um zwei 39- und 41-jährige Deutsche sowie einen 34-jährigen Rumänen. Alle Männer werden noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Bislang haben die Beschuldigten keine Aussagen gemacht.

Unter den sichergestellten Waffen fand sich nach Polizeiangaben auch eine Maschinenpistole. (red)