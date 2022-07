Dortmund: 89-jähriger Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Dortmund. Eine Autofahrerin stieß in Dortmund mit einem Fahrradfahrer zusammen. Vier Tage nach dem Unfall ist der Dortmunder im Krankenhaus gestorben.

Knapp eine Woche nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Gottesacker in Dortmund ist ein 89-jähriger Fahrradfahrer verstorben. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Dortmunder am Montag (18. Juli) gegen 15.35 Uhr trotz einer roten Ampel unvermittelt vom Gehweg auf die Straße.

Eine 51-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Am Freitag (22. Juli) verstarb er im Krankenhaus.

