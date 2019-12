Hinter dem Gefahrguttransporter wollte ein weiterer Autofahrer noch ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.

Dortmund. Im Autobahnkreuz von A 2 und A 45 ist ein Lkw auf ein Auto aufgefahren. Ein mit Ethanol beladener weiterer Laster fuhr noch in die Unfallstelle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dortmund: A 2 nach Unfall mit Autos und Lastern gesperrt

Die A 2 ist nach nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Dortmund in Richtung Hannover gesperrt worden. Laut Polizei war am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordwest mit der A 45 von der Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn gewechselt und hatte dort gebremst. Ein Lkw-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dann fuhr noch ein weiterer mit Flüssig-Ethanol beladener Laster in die Unfallstelle.

Hinter dem Gefahrguttransporter wollte ein weiterer Autofahrer noch ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Bergung und Räumung der Unfallstelle dauern noch Stunden

Das Ethanol läuft zum Glück nicht aus. Trotzdem geht die Autobahnpolizei davon aus, dass die Bergung der Unfallfahrzeuge und die Räumung der Unfallstelle noch mehrere Stunden dauern werden. Neben der Fahrbahn in Richtung Hannover ist auch die Anschlussstelle Henrichenburg in dieser Richtung gesperrt.

Der Verkehr wird aktuell über die Nebenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geführt. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Im Rückstau vor dem Unfall sollte eine Rettungsgasse gebildet und für Einsatzfahrzeuge offen gehalten werden.