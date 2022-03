Dortmund: Astwurf von einer Brücke – Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Bislang unbekannte Täter haben am Samstag einen Ast von einer Brücke in Dortmund auf die B 236 geworfen. Der Ast traf das Auto eines 63-Jährigen.

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag (5.3.) um 15.10 Uhr einen Ast von einer Brücke am Flautweg in Dortmund auf die darunter liegende Bundesstraße B 236 geworfen. Wie die Polizei berichtete, traf der Ast das in Richtung Dortmund fahrenden Auto eines 63-jährigen Mannes aus Castrop-Rauxel und beschädigte das Fahrzeug im Frontbereich.

Bereits am Vortag sei gegen 21.35 Uhr von der gleichen Brücke ein Gegenstand auf einen darunter fahrenden Lkw geworfen worden, so die Polizei. Die Ermittlungen hätten Hinweise auf zwei Jugendliche mit Fahrrädern ergeben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 mitzuteilen.

