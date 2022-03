Dortmund: Aus für Maskenpflicht - Ende von Kita-Lolli-Tests

Dortmund. Bald Antigen- statt Lollitests in Kitas, auf Westen- und Ostenhellweg entfällt die Maskenpflicht. Stadt Dortmund passt die Corona-Maßnahmen an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund hat sich bei einem Wert zwischen 800 und 1000 eingependelt. Mit dem aktuellen Wert von 904 liegt die Westfalenmetropole unter dem Bundes- und dem Landesdurchschnitt von 1293 beziehungsweise 1232. Die Inzidenz stagniere, aber die Lage in Dortmund sei stabil, so bilanzierte es die Stadtspitze am Dienstag.

Dass die Inzidenz gerade stagniere, und nicht wie zuvor stark rückläufig sei, führt Krisenstabsleiterin Birgit Zoerner unter anderem auf den Karneval und damit einhergehende Feierlichkeiten zurück. Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Renken ergänzt: „In Dortmund herrscht aktuell der Omikron-Subtyp ,BA2’ vor, der keine hundertprozentige Kreuzimmunität mit dem Typ ,BA1’ hat - sonst hätten wir den leichten Anstieg in der Inzidenz nicht. Sie wird in den kommenden Tagen weiter schwanken.“ Mit einer rapiden Abnahme der Inzidenz sei zunächst nicht zu rechnen. Zum Glück, so Renken, sei mit der Virusvariante nur ein geringer klinischer Schweregrad verbunden. Derzeit würden 214 Patienten mit Corona im Krankenhaus gepflegt, 23 intensivmedizinisch, sechs davon beatmet.

Durchseuchung: geringe Inzidenz in der Nordstadt

Ein Blick auf die Verteilung der Infektionszahlen in den Stadtbezirken zeige: Der Norden sei noch immer stark betroffen, allerdings nicht die Nordstadt. Hier sei die Inzidenz nach der „Durchseuchung der vergangenen Monate“ gering.

Rechtsdezernent Norbert Dahmen sieht aufgrund der aktuellen Corona-Lage keinen Bedarf darin, die bis Mittwoch, 9. März, gültige Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht zu verlängern. Sowohl der Westen- und Ostenhellweg als auch die Dortmunder Wochenmärkte können wieder ohne Maske besucht werden. „Wir wollen eine stadtweit einheitliche Lösung und halten es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll, die Maskenpflicht weiter aufrecht zu erhalten“, resümiert Dahmen.

Antigen-Schnelltests ersetzen Lolli-Tests in Kitas

Die Stadt Dortmund passt außerdem ihre Corona-Teststrategie in Kindertageseinrichtungen an. Da eine Infektion mit der Omikron-Variante bei Kindern oftmals milde verlaufe und die Inzidenz stetig sinke, würden die Lolli-PCR-Pooltestungen ausgesetzt. Statt der Lolli-Tests sollen ab Montag, 14. März, die vom Land NRW unterstützten Antigen-Schnelltests genutzt werden.

Die Antigen-Schnelltestung sei das Verfahren, das das Land Nordrhein-Westfalen für alle Kindertageseinrichtungen in NRW vorsehe. „Damit ist auch die Bereitstellung von Material für die Testungen gesichert“, erklärt Kinder- und Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger. Denn die notwendige Anzahl an Tests stelle das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration den Kitas zur Verfügung.

Die Lolli-Tests seien für alle Beteiligten aufwändig gewesen, mit dem Wechsel würden auch die Beschäftigten in den Kitas entlastet. Die Eltern der Kita-Kinder haben ein Informationsschreiben erhalten. Sie erhalten Schnelltests von der Einrichtung Ihres Kindes und sollen ihre Kinder vor dem Besuch der Kindertageseinrichtung zu Hause testen.

Besonders Kinderimpfungen kaum mehr gefragt

Die Nachfrage nach Impfungen geht weiter zurück. Besonders die Kinderimpfungen werden nicht mehr stark nachgefragt - 160 Kinder wurden in den letzten sieben Tagen geimpft, 35 zum ersten Mal. Damit die Zweitimpfungen gesichert seien, wolle man die Kinderimpfungen bis zum 30. April weiterführen, so Krisenstabsleiterin Zoerner. „Danach schließen wir das Kinderimpf-Angebot zum 1. Mai.“ Zentrale und dezentrale Impfangebote für Erwachsene liefen wie gewohnt weiter. (red)

