Dortmund: Auto brennt lichterloh mitten auf der Fahrbahn

Dortmund. Meterhohe Flammen schossen aus dem Auto heraus: Ein weißer Peugeot hat am Sonntag in Dortmund mitten auf der Straße Feuer gefangen.

Ein weißer Peugeot ist am Sonntagmittag (14. Mai) in Dortmund mitten auf der Fahrbahn in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage bestätigte, waren die Einsatzkräfte gegen 13 Uhr zu dem Einsatzort auf der B 54/Ruhrallee in Höhe der Saarlandstraße gerufen worden. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits verlassen, verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Warum das Auto so plötzlich Feuer fing und lichterloh brannte, ist bislang nicht bekannt.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben etwa eine Stunde mit zehn Kräften vor Ort. Die Polizei sperrte die wichtige Verbindungsstraße B 54/Ruhrallee zwischen Dortmund und Hagen/Herdecke, mittlerweile sind alle Sperrungen wieder aufgehoben.

