Polizeibeamte stehen an einem Auto, das bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen an eine Hauswand geprallt ist. Dabei sind vier Menschen verletzt worden - darunter eine unbeteiligte Frau.

Polizei Illegales Autorennen in Dortmund? Wagen prallt gegen Wand

Dortmund. In Dortmund hat es wohl am Samstagabend ein Autorennen in der Innenstadt gegeben. Dabei fuhr einer der Raser gegen eine Hauswand.

Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen sind vier Menschen in Dortmund am Samstagabend verletzt worden - darunter eine unbeteiligte Frau.

Für einen der Raser endete das Imponiergehabe auf der Straße mit dem Aufprall seines Wagens gegen eine Hauswand. Mit seinem 245 PS-starken Audi schoss er auf der Steinstraße gegen eine Wand. Die Insassen wurden am Kopf, im Gesicht, an Beinen und am Rücken verletzt.

Zeugen beobachteten kurz vor dem Unfall den Audi und einen Mercedes. Beide Pkw fuhren mit hohem Tempo über die Steinstraße in Richtung Schützenstraße. Offenkundig lieferten sie sich ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“. Über eine Linksabbiegerspur setzte der 22-jährige Audi-Fahrer zum Überholen an. Dabei erfasste der Dortmunder den abbiegenden Seat einer 35-jährigen Dortmunderin mit voller Wucht. Die Frau erlitt einen Schock.

Sachschaden liegt bei 85.000 Euro

Im Audi saßen insgesamt drei Männer. Der Pkw geriet außer Kontrolle und schoss in die Fassade eines Geschäfts- und Mehrfamilienhauses an der Steinstraße/Ecke Kurfürstenstraße. Der Fahrer und die Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Unfallzeugen verständigten die Polizei und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst transportierte die Männer in Krankenhäuser.

Der 22-jährige Mercedes-Fahrer aus Dortmund hatte großes Glück: Sein Pkw stieß nicht mit den beiden Pkw zusammen. Er konnte den Mercedes abbremsen und blieb folglich unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte ein Smartphone, die Führerscheine der mutmaßlichen Raser und die beteiligten Pkw, die, stark beschädigt, abgeschleppt wurden. Gegenstand der Ermittlungen ist auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 85.000 Euro. (mit dpa)

