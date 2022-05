Die Bundespolizei hat am Samstag einen 20-Jährigen in Gewahrsam genommen, der im Hauptbahnhof randalierte.

Bundespolizei Dortmund: Betrunkener belästigt Mädchen und greift Vater an

Dortmund. Ein 20-Jähriger mit drei Promille Alkohol im Blut soll am Dortmunder Hauptbahnhof eine 17-Jährige belästigt und ihren Vater angegriffen haben.

Ein volltrunkener Mann soll am Samstag im Dortmunder Hauptbahnhof zunächst eine 17-Jährige begrapscht und ihren Vater attackiert haben. Das teilt die Bundespolizei am Montag mit. Demnach war der 20-Jährige Beamten bereits bei einer Kontrolle gegen 18.15 Uhr aufgefallen, als er mehrere Fußballfans anpöbelte.

Wenig später wurden sie von Reisenden auf eine Auseinandersetzung vor dem Hauptbahnhof hingewiesen. An einem Nebeneingang trafen die Einsatzkräfte abermals auf den aktuell in Niedersachsen lebenden Mann aus Guinea. Mehrere Reisende drückten ihn an eine Wand, da er einen 46-Jährigen fortwährend beleidigte und bedrohte. Als der 20-Jährige die Polizisten erkannte, beleidigte er auch diese vulgär.

Bundespolizisten müssen Mann fesseln und in Gewahrsam bringen

Zeugen erklärten, dass der 20-Jährige zuvor einer 17-jährigen Dortmunderin am Po begrapscht habe. Als der begleitende 46-jährige Vater intervenierte, soll er versucht haben, diesen anzugreifen. Während der Sachverhaltsklärung mussten die Bundespolizisten den Mann mehrmals von einem weiteren Angriff gegen den Vater abhalten. Schließlich fesselten die Polizisten den Betrunkenen und brachten ihn zur Wache.

Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von drei Promille. Der Beschuldigte wird sich nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen. Wenig später brachten Bundespolizisten den Mann in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund.

