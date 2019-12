Bei zwei Unfällen im Klinikviertel in Dortmund hat ein 21-jähriger Autofahrer großen Schaden angerichtet. (Symbolbild)

Dortmund. Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in Dortmund sechs Autos und eine Ampel zerstört. Die Polizei spricht von einem „großen Trümmerfeld“.

Dortmund: Betrunkener Fahrer demoliert Ampel und sechs Autos

Ein 21-jähriger Autofahrer hat in Dortmund bei zwei Unfällen im Klinikviertel großen Schaden angerichtet. Der Dortmunder hat in der Nacht zu Mittwoch, 25. Dezember, mit seinem Wagen eine Ampel sowie sechs Autos beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Vorfall gegen 2.10 Uhr auf der Wache gemeldet. Der 21-Jährige habe zunächst mit seinem Ford in der Kleinen Beurhausstraße einen Ampelmast umgefahren bevor er seine Fahrt auf der Möllerstraße in Richtung Rheinische Straße fortsetzte. Dort habe er mit seinem Auto einen Mercedes, einen Ford, einen Renault und zwei Opel gerammt. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von „einem großen Trümmerfeld“.

Unfall in Dortmund: Betrunkener Fahrer richtet großen Schaden an

Als die Beamten eintrafen, habe der Fahrer weder einen Personalausweis noch einen gültigen Führerschein vorweisen können. Auf der Polizeiwache bestätigte ein Atemalkoholtest, dass der 21-Jährige offenbar betrunken war. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 43.500 Euro.

