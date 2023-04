Bombenentschärfung in Dortmund (Symbolbild)

Entschärfung Bombe in Dortmund – Helene Fischer verzögert B1-Sperrung

Dortmund. Bei Bauarbeiten in Dortmund ist am Mittwoch eine Bombe gefunden worden. Die B1 wird gesperrt – Fans von Helene Fischer sollten zeitig anreisen.

In der südlichen Dortmunder Innenstadt an der Bovermannstraße ist bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden worden. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Weltkriegsbombe, erklärte die Stadt Dortmund.

Die Entschärfung am Mittwoch, 19. April, ist für den Abend geplant. Aus Sicherheitsgründen wird das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert.

Von der Evakuierung sind nach Angaben der Stadt anderem etwa 600 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen, außerdem die umliegenden Straßen, die B1, das Seniorenhaus Gartenstadt in der Kohlgartenstraße 5 und das ambulante betreute Wohnen in der Overbeckstraße 5.Eine Evakuierungsstelle wird in der Landgrafen-Grundschule eingerichtet.

Helene-Fischer-Fans sollten pünktlich zum Konzert anreisen

Die Stadt bittet Fans von Helene Fischer, frühzeitig zum Konzert in der Westfalenhalle anzureisen. Die Entschärfung starte aber wegen der fast ausverkauften Großveranstaltung frühestens um 19.45 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist schon ab 18 Uhr.

Auf Twitter vermeldete die Stadt Dortmund unter dem Hashtag #dobombe gute Nachrichten für die Helene-Fischer-Fans: Die Vollsperrung der B1 aufgrund der Entschärfung wird frühestens um 19.45 Uhr eingerichtet. Sie rät: "Fahrt also zeitig los".

Bombe in Dortmund – Evakuierungsradius für die Entschärfung:

Bombe in der Innenstadt, Bovermannstraße, in Dortmund – der Evakuierungsradius Foto: Stadt Dortmund

Auswirkungen auf Bus und Bahn

Wegen der Entschärfung kommt es am Nachmittag auf der Stadtbahnlinie U47 (Aplerbeck - Westerfilde) sowie dem AirportExpress (Hbf - Airport) zu Einschränkungen.

Während der Entschärfung fährt die U47 zwischen Aplerbeck und Voßkuhle sowie Märkische Straße und Westerfilde. Der AirportExpress, der ohne Halt zum Airport fährt, fährt eine Umleitung über Hörde und Schüren.

Bomben-Entschärfungen in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund