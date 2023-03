Lotto-Gewinner Chico hat jetzt ein Büro im Steuerparadies

Dortmund. Lotto-Gewinner Chico aus Dortmund hat nicht nur zum dritten Mal gewonnen – er hat jetzt auch ein eigenes Büro. Aber nicht in seiner Heimatstadt.

Kürsat "Chico" Yildirim, Dortmunds legendärer Lottogewinner aus der Nordstadt, hat schon wieder im Lotto gewonnen – knapp 2700 Euro. Es sei schon der zweite Gewinn nach seinem 10-Millionen-Kracher im September 2022, schreibt die Bild-Zeitung. Kurz nach seinem Jackpot standen schon einmal 1700 Euro auf seinem Tippschein.

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

Allerdings habe Chico diesmal "Tipp-Hilfe" gehabt, schreibt Bild. Ein Kumpel habe ihm den Schein geschenkt – aus Dankbarkeit für ein paar Fahrdienste. Behalten habe er den Lottogewinn diesmal nicht, heißt es: Chico gab seinem Freund das Geld zurück.

Dass der Nordstadt-Junge schon wieder im Lotto gewonnen hat, verwundert allerdings wenig: Er nehme fast jede Ziehung mit, verriet der Dortmunder Lottomillionär in einer Doku auf SternTV. Im Fernsehbeitrag setzte er sogar eine vierstellige Summe ein – für einen einzigen Tippschein. Er komme vom Spielen einfach nicht los, gab er zu.

Anders als sonst war der Tippschein diesmal aber nicht aus der Lotto-Annahmestelle Hackel bei Rewe an der Dortmunder Schützenstraße, sondern aus einem Lotto-Laden in Hörde. Offenbar hat Chico auch in Filialen Glück, in denen er kein Stammkunde ist.

Rheinpromenade Monheim: Lottogewinner Chico hat ein eigenes Büro

Aber der neuerliche Lottogewinn ist nicht die einzige Nachricht, über die sich Chico freut: Er hat jetzt auch ein eigenes Büro. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt Kürsat Yildirim stolz die Räume – modern, groß, lichtdurchflutet. "Chico hat das erste Mal in seinem Leben ein eigenes Büro!", sagt er begeistert.

Offenbar teilt er sich die Räume im Büropark an der Rheinpromenade mit anderen Kunden von Stilianos Brusenbach. Der Finanzberater ist Nachfolger von Peter Zwegat in der RTL-Schuldnerdoku "Raus aus den Schulden" und begleitet Chico schon länger, wie in Chicos eigener RTL-Doku zu sehen war.

Chicos neues Büro: "Wie geil ist das denn!"

"Wie geil ist das denn, Herr Brusenbach, dass wir ein eigenes Büro haben?", meint der Lottomillionär in seiner Insta-Story. "Herr Yildirim, ich kann dir sagen, Monheim ist das Geilste", antwortet Brusenbach. Die Stadt Monheim bei Düsseldorf gilt wegen ihrer extrem niedrigen Gewerbesteuer als "Steuerparadies am Rhein". Wohl auch deshalb liegt Chicos Büros dort – und nicht in Dortmund.

"Ja, hier entsteht was!", sagt Brusenbach beim Rundgang durch die Räume. Was genau? Das bleibt unklar. Aber schon vorher hatte der Finanzberater Chico dazu geraten, eine Immobiliengesellschaft oder Ähnliches zu gründen. Auch auf seiner Bekanntheit in den Sozialen Medien könne er aufbauen. Offenbar hat Chico diesen Rat beherzigt.

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund