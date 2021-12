Neues Dortmunder Impfzentrum auf Phoenix West startet bald

Corona-Impfungen für Kinder sind bald in der Dortmunder Thier-Galerie möglich – und in der Warsteiner Music Hall öffnet ein neues Impfzentrum fürs Boostern.

Dortmund. Dortmund hat ein neues Impfzentrum – in der Warsteiner Music Hall auf Phoenix West. Zudem startet bald eine Impfstelle für Kinder ab 5 Jahren.

Dortmund prescht vor in Sachen Corona-Impfung für Kinder: Bald öffnet in der Thier-Galerie eine Impfstelle für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Bisher werden nur Kinder ab 12 Jahren geimpft – zudem steht die Stiko-Empfehlung zur Impfung Jüngerer noch aus.

Am 13. Dezember bekomme die Stadt den Corona-Impfstoff, erklärte Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Renken am Dienstag. Dann soll's ganz schnell gehen: Wenn alles gut läuft, öffnet das Kinderimpfzentrum schon am 14. Dezember. Infos zu den Öffnungszeiten gibt die Stadt noch bekannt.

Kinder bekommen eigene Impfstraße – zur Sicherheit

Geimpft werde aber nicht gemeinsam mit den Erwachsenen, sondern an einer eigenen "Kinder-Impfstraße", so Renken. Andernfalls sei die Gefahr einer Über- oder Unterdosierung zu hoch, da die Ärztinnen und Ärzte zwischen Kindern und Erwachsenen wechseln müssten. Kinder bekommen eine stark verringerte Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech.

Aktuell wird in der Thier-Galerie in einem leerstehenden Ladenlokal geimpft (Eingang Hoher Wall, 1. Stock). Die Kinder-Impfstation öffnet im Ladenlokal nebenan.

Neue Impfzentren für Dortmund: Warsteiner Music Hall und DSW

Zudem kommt ein neues großes Booster-Impfzentrum dazu: Die Prävent GmbH (Dienstleister für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) eröffnet in der Warsteiner Music Hall in Hörde eine Impfstelle mit 16 Impfstraßen. Das "alte" Impfzentrum von KVWL und Stadt hatte erst im September geschlossen – am selben Standort.

Das neue private Impfzentrum startet laut Prävent-Mitarbeiter Henrik Fibbe am Freitag (10. Dezember). Dann können täglich bis zu 4000 Menschen geimpft werden. Vorerst seien aber nur Auffrischungs-Impfungen (Booster) möglich. Zum Start sei das Impfzentrum von 12 bis 20 Uhr geöffnet, bei Bedarf würden die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Wer sich im neuen Dortmunder Impfzentrum Phoenix-West gegen Corona boostern lassen will, braucht zwingend einen Termin. Terminbuchung unter diesem Link.

DSW21-Impfzentrum für alle in Dortmund geöffnet

Die zweite gute Nachricht: Prävent öffnet auch das Impfzentrum bei den Dortmunder Stadtwerken (DSW21) für die Öffentlichkeit. Henrik Fibbe: "Wir freuen uns über alle, die kommen!" Bisher stand die Impfstelle im "Impfsaal21" nur Mitarbeitenden und deren Familien offen. Möglich sind Erst-, Zweit und Booster-Impfungen. Termine gibt's unter diesem Link.

