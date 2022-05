Dortmund: Einbrecher steckt in Fenster - Polizei befreit ihn

Dortmund. Die Polizei musste Mittwochfrüh in Dortmund einen Einbrecher befreien. Der war mit dem Fuß in einem Fensterrahmen eines Altenheims gefangen.

Ein Mann hat sich in der Nacht zu Mittwoch beim Einstieg in ein Altenheim selbst gefangen und sich für die Polizei Dortmund den Titel als „Einbrecher des Monats“ gesichert. Der 26-Jährige hatte sich mit einem Fuß so unglücklich in eine Fensterrahmen verklemmt, dass ihn Polizisten befreien mussten.

Gegen 4.30 Uhr hatten Reinigungskräfte eines Altenheims an der Märkischen Straße in Dortmund-Mitte die Polizei alarmiert. Ein Unbekannter steckte in einem auf Kipp stehenden wandhohen Fenster. Er stand mit dem rechten Fuß auf einem Pflanzenkübel, die Grünpflanze in der Mitte eingeknickt. Mit den Händen hielt er sich am Fensterrahmen fest. Versuche, sich selbst zu befreien, schlugen fehl.

Einbrecher klemmt in Fenster fest - Polizisten greifen zum Brecheisen

Etwa eine Viertelstunde musste der 26-Jährige mit verdrehtem Bein im auf Kipp stehenden Fenster ausharren, dann wurde er durch die herbeigerufene Polizei befreit. Die setzte ein Brecheisen ein, um den Fuß des alkoholisierten Mannes zu befreien.

FDie Polizei Dortmund, die das Foto veröffentlichte, ernannte den Mann im Fenster zum „Einbrecher des Monats“. Foto: Polizei DortmunD

Der dankte den Beamten dafür jedoch nicht, sondern habe sich „aggressiv und uneinsichtig“ gezeigt, teilte die Polizei mit. Nach Aussage eines Sprechers sei der 26-Jährige aus Dortmund „wegen gleich gelagerter Delikte der Polizei bekannt“. Er gab vor, wegen seiner „schwachen Blase“ ins Altenheim eingestiegen zu sein und habe den Polizisten erklärt, er habe dort „lediglich eine Toilette aufsuchen“ wollen.

„Die restliche Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam“, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden am Fenster wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei stellte Strafanzeige wegen besonders schweren Falls von Diebstahl.

Kuriose Fälle wie diese kommen durchaus vor. In Goch am Niederrhein hatte sich 2014 ein Einbrecher in einem Dachfenster gefangen. Der damals 21-Jährige alarmierte selbst die Polizei. In Wuppertal brachte eine klemmende Schiebetür einen Einbrecher im Jahr 2018 um seine Beute. Und im Jahr 2019 hatte ein Einbrecher in einem Wohnhaus in Mülheim Pech: Eine Einwohnerin bemerkte ihn und schloss ihn im Keller ein.

(dae)

