Dortmund. Bekannte Masche: Ein falscher Polizist gaukelt einem Senior einen Banküberfall vor, ein weiterer Betrüger holt dann Bargeld und Wertsachen ab.

Dortmund: Falsche Polizisten erbeuten von Senior 80.000 Euro

Falsche Polizisten haben einen 80-Jährigen in Dortmund um rund 80.000 Euro gebracht. Die noch unbekannten Täter nutzten dabei eine bekannte Masche. Wie die Dortmunder Polizei am Dienstag berichtete, war der Senior am Montagnachmittag angerufen worden: Es habe einen Überfall auf die Bank gegeben, bei der der Mann Kunde sei, hieß es. Ob er ein Schließfach dort besitze? Als der Dortmunder dies bejahte, gab ihm der Anrufer einen vermeintlich gut gemeinten Tipp: Er solle seine Wertsachen aus dem Schließfach abholen. Denn sie könnten durch Fälschungen ersetzt worden sein und müssten durch die Staatsanwaltschaft geprüft werden.

Noch am selben übergab der Senior Wertsachen und Bargeld, die er von der Bank geholt hatte, an einen weiteren vermeintlichen Polizisten. Als dieser bereits mit den Gegenständen auf dem Weg zur angeblichen Prüfung war, schöpfte der Mann doch Verdacht. Und wendete sich diesmal an die echte Polizei in Dortmund. Von dem Anrufer und dem falschen Polizisten fehlt noch jede Spur.

Polizei Dortmund gibt möglichen Opfern und Angehörigen Verhaltenstipps

„Das Aufkommen von betrügerischen Anrufen angeblicher Polizeibeamter ist nach wie vor konstant hoch“, warnt die Dortmunder Polizei. Sie gibt möglichen Opfern und deren Freunden und Verwandten folgende Verhaltenstipps: