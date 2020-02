Dortmund: Feuerwehr befreit eingeklemmte Katze

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr befreite eine Katze mit einigem Aufwand aus einer misslichen Lage. Das Tier steckte hinter einer Hausverkleidung fest.

Wer sagt, dass Katzen immer nur auf Bäume klettern. Rosenmontag rückte die Feuerwehr zu einer Tierrettung der etwas anderen Art aus. Im Dortmunder Stadtteil Lücklemberg hatte ihre Neugier ein Katzenjunges in Schwierigkeiten gebracht. Die Feuerwehrleute der Wache 4 in Hörde mussten sich einiges einfallen lassen, um das Tier aus seiner Notlage zu befreien.

Zu Beginn der Geschichte erkundete die Katze offenbar den Balkon eines Einfamilienhauses und kletterte durch eine recht kleine Öffnung an der Unterseite in die Schieferverkleidung einer Giebelwand. „Hinein ging es, wie so oft, recht einfach. Nach einer kurzen Tour bis zum Ende des Giebels steckte das neugierige Wesen jedoch fest und tat dies durch durchdringendes und tatsächlich verärgertes Miauen kund“, schildern die Dortmunder Feuerwehrleute den bis dahin nicht ungewöhnlichen Einsatz auf ihrer Facebookseite.

Weder Wasser noch Thunfisch konnten die Katze ins Freie locken

Über eine tragbare Leiter lösten die Feuerwehrleute zunächst Teile der Schieferverkleidung. Danach sägten sie einen Teil der Unterkonstruktion weg. Außer einer wieder „neugierig hervorgestreckten Nase und verärgerten Geräuschen ob Ihrer Situation“, bewegte sich das junge Tier aber kein Stück.

Weder das feuerwehrtypische Verspritzen mit Wasser noch das Herauslocken mit etwas Thunfisch bewegte die junge Katze. „Es schien fast, als fände sie die Bemühungen um sie viel spannender“, schildern die Feuerwehrleute ihre Bemühungen, um die Katze zu retten.

Erst nachdem die Einsatzkräfte die gesamte Verkleidung von der Giebelwand weggedrückt hatten, sprang die Katze durch die nun größere Öffnung zu Boden. „Eine Bewertung der etwa einstündigen Rettungsmission, war leider nicht zu erhalten, da die Katze sich erstmal aus dem Staub machte“, beenden die Dortmunder Feuerwehrleute ihren süffisant klingenden Einsatz. (red)