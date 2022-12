Dortmund: Feuerwehr rettet Jungen aus brennender Wohnung

Dortmund. In Dortmund hat die Feuerwehr bei einem Löscheinsatz einen 17-jährigen aus einer brennenden Wohnung befreit. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr in Dortmund hat am Donnerstagabend ein Feuer in einer Dortmunder Wohnung gelöscht. Dabei musste sie einen der Bewohner aus dem Rauch befreien.

Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, riefen die Bewohner um 20 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand am Graffweg im Stadtteil Brackel. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte nahm eine Mutter mit vier Kindern die Feuerwehr in Empfang. Sie berichtete, dass es in einem der Zimmer zu brennen begann und sie bereits versucht habe das Feuer selbst zu löschen.

Brand in Dortmund: Feuerwehr befreit 17-Jährigen aus der Wohnung

Ein weiterer Sohn befand sich aber noch im Obergeschoss der Wohnung, weswegen die Feuerwehrleute ihn unter Atemschutz und mit einer Fluchthaube aus dem verrauchten Bereich des Hauses retteten. Anschließend löschten die Einsatzkräfte den Brand. Das Kinderzimmer, in dem das Feuer ausbrach, wurde durch den Einsatzleiter für unbewohnbar erklärt und das Mobiliar aus dem Zimmer entfernt und der Raum auf Glutnester untersucht. Den Rest der Wohnung machte die Feuerwehr über eine Drucklüftung wieder rauchfrei.

Abschließend wurden alle Bewohner auf Verletzungen und Rauchvergiftungen untersucht, lediglich die 39-jährige Mutter erlitt eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten sie deswegen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (red)

