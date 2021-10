Dortmund: Feuerwehrleute retten junges Reh aus Schacht

Das junge Reh war in einem Schacht gefangen. Die Feuerwehr Dortmund rettete es.

Dortmund. Dank eines Spaziergängers, der die Rufe desTieres hörte, konnte die Feuerwehr Dortmund ein junges Reh aus einer gefährlichen Situation befreien.

Am Sonntag gegen 14 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger, der mit seinem Hund im Bereich der Bahngleise "Am Kirchweg" spazieren war, ein junges Reh. Es war in einen offenen Schacht gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Durch die waren der Spaziergänger auf das Tier aufmerksam geworden und entdeckte es abseits des Weges in einem nicht abgedeckten Schacht. Er wählte den Notruf der Feuerwehr. Die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund alarmierte umgehend ein Fahrzeug zur genannten Adresse.

Junges Reh blieb unverletzt

Vor Ort wurden die Feuerwehrleute vom Anrufer zu dem verunglückten Reh geführt. Da der Schacht nicht sehr tief war, konnten zwei Feuerwehrleute das Reh packen und aus seiner Zwangslage befreien.

Als das ängstliche Tier aus dem Schacht befreit war, lief es unverletzt in den nahe gelegenen Wald und bedankte sich mit einem letzten Ruf bei seinen Rettern. Dass das Tier unverletzt und schnell befreit werden konnte, ist dem Spaziergänger zu verdanken. (red)

