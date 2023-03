Dortmund: Führerschein nach Showeinlage mit 700-PS-Jeep weg

Dortmund. Vollgas, quietschende Reifen, aufheulende Motoren: Zwei jungen Rasern hat die Polizei in Dortmund am Wochenende die Führerscheine entzogen.

Zwei jungen Rasern in Dortmund hat die Polizei am Wochenende die Fahrerlaubnis entzogen: Raser Nummer 1 fiel einem Streifenteam der Polizei in der Nacht zu Samstag (18.3.) auf der Steinstraße auf. Um 1.17 Uhr kam ein sehr schneller Audi Q5 dem Streifenwagen entgegen. Die Polizei folgte dem Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht. Der Audi-Fahrer steuerte das Auto in die Blücherstraße - eine Sackgasse. Die Polizei stellte das Smartphone und den Audi sicher, womit der 25-Jährige nicht einverstanden war. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein sicher.

Raser Nummer 2 bemühte sich am Sonntagabend (19.3.) besonders, im Straßenverkehr aufzufallen: Er beschleunigte auf der Münsterstraße in Richtung Eving immer wieder mit Vollgas und quietschenden Reifen, sodass der Geruch von verbranntem Gummi in der Luft lag. Eine Zivilstreife der Polizei verfolgte den 700 PS starken Jeep Grand Cherokee bei erlaubten 50 km/h mit mindestens 100 km/h bis auf einen Parkplatz an der Deutschen Straße in Eving.

Streifenwagen blockiert Weiterfahrt des 700-PS-Jeeps

Dort angekommen legte der Jeep-Fahrer vor mehreren Zeugen eine Showeinlage aus Motorengeheul, Schleudern und quietschenden Reifen hin. Verlassen konnte der Dortmunder den Parkplatz nach dieser Leistung nicht, denn der Streifenwagen der Polizei blockierte quer stehend die Ausfahrt. Der 22-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und durfte dabei zusehen, wie sein 700-PS-Jeep ohne ihn davonfuhr - auf einem Abschlepper.

Als Grund für seinen riskanten und lebensgefährlichen Fahrstil gab der Dortmunder an, eine Probefahrt unternommen zu haben. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund