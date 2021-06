Dortmund: Gefährliche Körperverletzung - Fahndung mit Foto

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach zwei Tatverdächtigen, die im April einen Mann in Dortmund angegriffen haben.

Dortmund. Im April wurde ein junger Mann in Dortmund von zwei Männern brutal angegriffen. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach den Tatverdächtigen.

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im April sucht die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, an der Nordstraße einen 23-Jährigen angegriffen zu haben.

Die Auseinandersetzung ereignete sich den ersten Zeugenangaben zufolge am 2. April 2021 gegen 16 Uhr. Mindestens zwei Männer griffen den Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock zunächst auf dem Gehweg an. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße, auf der einer der Angreifer den 23-Jährigen mit Steinen bewarf und der andere das am Boden liegende Opfer trat.

Wer kennt die beiden Männer auf dem Foto?

Mit einem Foto fahndet die Polizei nun nach den beiden Unbekannten und fragt: Kennen Sie die Männer und können Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund