Symbolbild. Die Feuerwehr in Dortmund warnt vor Brandgeruch im Stadtteil Oestrich.

Feuerwehr Dortmund: Großbrand in Oestrich - Warnung vor Brandgeruch

Dortmund. Ein Großbrand in Dortmund beschäftigt am Sonntag-Nachmittag die Feuerwehr. Über die Warn-App Nina wird vor Rauchentwicklung gewarnt.

Anwohner in Dortmund-Oestrich sollen am Sonntag-Nachmittag Fenster und Türen geschlossen halten. Grund ist ein Großbrand an der Hansemannstraße. Die Feuerwehr warnt auch über die Warn-App "Nina" vor Brandgeruch und Qualm.

Gegen 15.15 Uhr war der Brand gemeldet worden, hieß es beim Lagedienst der Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, habe das Dach eines ehemaligen Getränkemarktes in Flammen gestanden.

Wetterlage lässt den Brandrauch nicht abziehen

Eine mögliche Gesundheitsgefahr wurde am Nachmittag ausgeschlossen. Die Wetterlage führe dazu, dass der Rauch nicht nach oben hin abziehe, sondern in weiten Teilen des Stadtteile zu riehen sei, hieß es bei der Feuerwehr.

Mehr Details zum Brand und zum Ausmaß des Einsatzes gab es am Nachmittag auf erste Anfrage hin nicht. (dae)