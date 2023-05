Wucherpreise für Hotels und Pensionen zur BVB-Meisterfeier

Die mögliche BVB-Meisterfeier in Dortmund sorgt für Wucherpreise bei Hotelzimmern.

Dortmund. "Enttäuschendes" Hotelzimmer für 699 Euro? Wer zur möglichen Meisterfeier am Wochenende in Dortmund übernachten will, hat schlechte Karten.

699 Euro für ein Raucher-Doppelzimmer mit der Gäste-Bewertung "enttäuschend" – sieben Kilometer entfernt von der Dortmunder Innenstadt? 1074 Euro für ein Zimmer, das sonst nur 110 Euro kostet? Die Hoffnung auf eine BVB-Meisterfeier am Sonntag macht's möglich. Auf den Hotel-Portalen booking.com und hrs.de werden Zimmer zu Wucherpreisen angeboten.

Am Dienstag vor dem möglichen Meisterkorso (wenn der BVB denn am Samstag gewinnt) sind für die Nacht von Samstag auf Sonntag nur noch Rest-Zimmer in Dortmund zu haben. Die einschlägigen Hotels sind ebenso ausgebucht wie kleine Pensionen oder Privatunterkünfte. Auch Airbnb ist leergefegt.

Preis für Hotelzimmer verzehnfacht: Angebot und Nachfrage?

Am Dienstagmorgen waren bei booking.com noch sechs Unterkünfte gelistet – für schlappe 561 bis 1074 Euro. Das Hotelzimmer für 1074 hat seinen Preis damit verzehnfacht, normalerweise kostet es rund 110 Euro. Auf dem Buchungsportal hrs.com sah es kaum besser aus: Ein Hotelzimmer in der Nordstadt gibt's für 614 Euro. Eine Woche später kostet dasselbe Zimmer nur 88 Euro.

Zum Vergleich: Für das Wochenende danach bietet Booking 77 Wohnungen, Pensionen und Hotels mit freien Zimmern an – HRS knapp 50 Hotels. Die Preise sind (erwartbar) deutlich niedriger und liegen zwischen 59 und 289 Euro.

Preisschwankungen sind normal – aber so viel?

Die Hotelpreise in Dortmund schwanken immer wieder. Messen, Heimspiele und Konzerte treiben die Preise regelmäßig hoch – das ist völlig normal. Aber eine Verzigfachung des Normalpreises? Das gibt's im Ringhotel Drees an der Hohen Straße nicht. Natürlich kosten Zimmer zu Stoßzeiten mehr, erklärt Mitarbeiter Marc-André Roy. "Aber einen BVB-Aufschlag nehmen wir nicht." Diese Woche sei es mit der Messe "Maintenance" allerdings besonders eng. "Und für das letzte Heimspiel der Saison haben wir sowieso unsere Stammgäste, die buchen schon ganz früh", so Roy. Trotzdem: Seit letztem Sonntag kommen Zimmeranfragen ohne Ende.

Zuletzt hatte Helene Fischer für einen Preisschub bei Dortmunder Hotelzimmern gesorgt: Im April spielte der Schlager-Star fünfmal in der ausverkauften Westfalenhalle. Die Hotelpreise verdoppelten sich teilweise. Davon können BVB-Fans am Samstag nur träumen...

