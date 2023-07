Trotz Rollator und Windeln: Leo ist für Senioren zu schnell

N´Huind in Not

Dortmund. Leo ist ein Traum-Hund – obwohl er etwas mehr Liebe braucht als andere. Aber wenn er einmal im Rollator steckt, gibt's für ihn kein Halten mehr.

Wer gibt diesem Traum-Hund ein neues Zuhause? Mischling Leo lebt gerade in einer Pflegestelle der Dortmunder Tierschutz-Organisation Arche 90. Er sei ein "ganz besonderer Vierbeiner", schreibt das Arche-Team. Aber Leo hat ein deutliches Handycap: Er braucht einen Rollator und viermal täglich neue Windeln. Daher suche er "liebevolle neue Besitzer, die viel Zeit für ihn und seine besonderen Bedürfnisse haben".

Leo sei schon nach kurzer Eingewöhnung freundlich, liebevoll und aufgeweckt, schreibt die Arche. Und er ist absolut lernfähig: In nur zwei Tagen wusste er genau, wie er sich zum Windelnwechseln hinlegen muss, obwohl er die Prozedur vorher nicht kannte. Das Gleiche gilt beim Anschnallen des Rollators.

Aber Vorsicht! Wer bei "Rollator" an einen Hunde-Senioren denkt, ist schief gewickelt: Auf seinen Rädern ist Leo richtig schnell! Daher sei Leo eher kein Hund für Menschen, die ein bisschen langsamer sind, warnt Arche 90. Man darf Leo also nicht unterschätzen. Und Leo ist nicht nur schnell, sondern hat trotz seiner Behinderung einen großen Bewegungsdrang. 40 Minuten mit Rollator spazierengehen sei kein Problem für ihn. In Wohnung und Garten braucht er die Räder nicht, sondern bewegt sich im Rutschsack vorwärts (damit er sich nicht verletzt). Es geht aber auch ohne.

"Wer also da keine Probleme hat, Windeln zu wechseln, hat einen echten Glücksgriff gemacht mit dem Kleinen", betont das Tierschutz-Team. In seiner Pflegestelle hatte Leo auch Besuch von zwei kleinen Kindern – die waren ihm allerdings nicht ganz geheuer. Aber wer sich zwei Wochen mit Leo befasse, könne ihn gut erziehen, schreibt Arche: "Er ist absolut lernwillig, er möchte gefallen, er will alles richtig machen."

Ein perfekter, treuer Hund also. Leo sucht die Nähe, geht aber auch auf Kommando ins Bettchen. Er ist absolut zufrieden, wenn sein Mensch bei ihm ist – egal wo. Er braucht in seinem neuen (möglichst ebenerdigen) Zuhause nur seinen Rolli und täglich vier bis fünf neue Windeln. Zu Fressen bekommte er Dosenfutter und Reinfleisch mit etwas Gemüse, Obst und Hüttenkäse. Das sollte auch so bleiben, mahnt Arche 90 – so sei das Windelwechseln maximal unkompliziert. Den Rolli bringt Leo natürlich mit, genauso wie seinen Rutschsack, zwei Hundebetten und viele Einweg- und Mehrweg-Windeln.

Rolli-Hund Leo aus Dortmund sucht ein neues Zuhause. Aber nicht vergessen: Windeln wechseln! Foto: Arche 90

