Ehrenamtliche Müllsammler: "Dortmund ist am schlimmsten"

Ehrenamtliche beseitigen illegale Müllkippen in Dortmund

Engagement für die Umwelt: Die "City Cleaners Germany, Ruhrgebiet Ost" räumen fast jede Woche in Dortmund auf. Wir haben sie in einen Wald an der Brackeler Straße begleitet.

Foto: Jakob Studnar/FUNKE Foto Services