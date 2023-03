Überfall nach Kamera-Abbau – Goldkette vom Hals gerissen

Dortmund. Überfall in der Dortmunder Kampstraße: Wenige Wochen Abschaltung der Videokameras am Kriminalitäts-Hotspot ist ein 20-Jähriger überfallen worden.

Seit der Beendigung der Videoüberwachung an der Dortmunder Kampstraße ist es schon der dritte Überfall: Am 5. März haben Unbekannte einem jungen Mann (20) eine teure Goldkette vom Hals gerissen, schreibt die Dortmunder Polizei in einer Mitteilung. Das Raubopfer wurde leicht verletzt.

Um kurz nach Mitternacht (4./5. März) sei der 20-Jährige mit zwei Freunden an der Ecke Kampstraße/Hansastraße entlang gegangen, schreibt die Polizei weiter. Vor Decathlon sprach ein junger Mann die Drei aus einer sechköpfigen Gruppe heraus an. Nach kurzer Unterhaltung schlug er das Opfer. Es kam zum Gerangel – und mitten im Handgemenge riss jemand aus der Gruppe dem 20-Jährigen die Goldkette vom Hals. Dann flüchteten die Täter.

Es ist bei Weitem nicht der erste Überfall an der Kampstraße. Wegen der Masse an Straftaten im vergangenen Jahr hatte die Dortmunder Polizei im November 2022 einen mobilen Video-Container mit mehreren Kameras in aufgestellt. Auch an anderen Stellen wurden Kameras installiert. Aber die Maßnahme war (auch aus rechtlichen Gründen) nicht auf Dauer angelegt: Am 1. Januar 2023 endete die Videoüberwachung. Jetzt steht der Video-Container an einem anderen Kriminalitäts-Hotspot – dem Keuningpark in der Dortmunder Nordstadt.

Seit Beendigung der Videoüberwachung gab es schon neue Überfälle. So meldete die Polizei am 24. Februar ein niedergeschlagenes Raubopfer in der U-Bahn-Station Kampstraße. Am 28. Februar sei ein Mann ebenfalls in der Haltestelle von einer Gruppe geschlagen und beraubt worden, schrieb die Polizei. Zudem brachen zwei Männer in eine Bäckerei ein, die Täter stammten laut Polizei aber aus dem Obdachlosen-Milieu.

Überfall in Dortmund – Täterbeschreibung:

Der Haupttäter war ca. 20 Jahre alt.

kräftig

170-180 cm

rote Jacke

Jetzt sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Info an die Dortmunder Kriminalwache: 0231/1327441.

Polizeieinsätze in der Dortmunder Nordstadt:

