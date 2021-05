Dortmund: Kind bei Frontal-Unfall mit Streifenwagen verletzt

Schwerer Unfall in Dortmund: Ein Streifenwagen ist in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Dortmund. In Dortmund ist ein Streifenwagen frontal mit einem Auto kollidiert. Der Polizist am Steuer hatte einen medizinischen Notfall erlitten.

Ein Streifenwagen ist in Dortmund frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der 33-jährige Fahrer des Polizeiwagens habe am Freitagnachmittag aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Polizist sowie das im anderen Wagen mitfahrende neun Jahre alte Kind wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund