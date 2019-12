Dortmund. Rund 300 Kästen Bier hat ein Lkw am Montagabend verloren, als der Fahrer von der A40 auf die A45 abfahren wollte.

Dortmund: Lkw verliert 300 Bierkästen im Autobahnkreuz West

Ein mit Bierkästen beladener Lkw hat am Montagabend den größten Teil seiner Ladung im Autobahnkreuz Dortmund-West verloren. Bierkästen, Bierflaschen und jede Menge Scherben verteilten sich auf der Abfahrt der A40 auf die A45. Die Abfahrt wurde gesperrt.

Nach ersten Informationen am Abend war der Fahrer wohl mit überhöhter Geschwindigkeit von der A40 abgefahren. Außerdem soll die Ladung nicht richtig gesichert gewesen sein. Die Aufräumarbeiten werden bis in die frühen Morgenstunden andauern, so die Prognose der zuständigen Autobahnpolizei Bochum.

Aufräumarbeiten dauern bis zum frühen Morgen

Mit einem Radlader werden die Bierkästen aufgesammelt. Anschließend muss die Autobahnmeisterei mit einer Kehrmaschine die Scherben zusammenfegen und die Fahrbahn reinigen. Die Polizei hofft, dass die Aufräumarbeiten bis zum Berufsverkehr abgeschlossen werden können. (sh)