Dortmund. Die Polizei hat in der Nacht in Dortmund ein illegales Autorennen beendet. Die Fahrzeuge wurden eingezogen - auch die Führerscheine ihrer Fahrer.

Dortmund: Männer rasen bei illegalem Autorennen über Ostwall

Mit Vollgas haben sich in der Nacht zu Sonntag in der Dortmunder Innenstadt ein Audi- und ein Mercedes-Fahrer ein illegales Autorennen geliefert. Jetzt sind sie die Autos erstmal los - und den Führerschein.

Ein 23-jähriger in einem Audi und ein 24-jähriger in einem Mercedes waren am Sonntag gegen 0.30 Uhr in ihren Fahrzeugen über den Ostwall gerast. Als eine Ampel auf Grün schaltete, gaben sie mit quietschenden Reifen Gas in Richtung Osten, teilte die Polizei am Montag mit.

Illegales Straßenrennen: Mercedes-Fahrer ist Wiederholungstäter

„Deutlich hörbar zogen beide Fahrer bis zum nächsten Schaltvorgang noch das letzte Korn aus ihrem Getriebe“, berichtete die Polizei. Eine auf Rot stehende Ampel in Höhe der Querstraße Rosental zwang die beiden verkappten Rennfahrer schließlich zu einer Vollbremsung, teilte die Polizei mit.

Weiter kamen sie nicht mehr, berichtete die Polizei: Der 260-PS-Audi und der 370-PS-Mercedes wurden von der Polizei konfisziert und per Abschleppwagen sicher gestellt, heißt es im Polizeibericht. Die Überprüfung der Personalien habe zudem ergeben, dass gegen den 24-Jährigen in dem Mercedes bereits wegen illegaler Autorennen ermittelt wird.